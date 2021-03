Bafin wieder spät dran

imago/Hannelore Förster Wieder lange Zeit untätig: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)

Nach der aufsichtsbehördlichen Schließung der Bremer Greensill-Bank Anfang des Monats zeigen sich deutliche Parallelen zum Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard. Einmal mehr offenbart sich die Untauglichkeit der hiesigen Regulierungsstrukturen, kriminelle Machenschaften im Reich der »Fintechs« – Technologieunternehmen, die in der Finanzwelt eine immer größere Rolle spielen – und Schattenbanken frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Dabei galt das kleine Geldhaus – wie auch der große Zahlungsdienstleister aus Bayern – bis zum Kollaps als Vorzeigeunternehmen. Die Aussicht, in Zeiten des EZB-Dauerzinstiefs mit Tages- und Festgeldanlagen Gewinne zu machen, hatte auch eine Reihe von Kommunen angelockt. Nicht nur die innerdeutsche Steueroase Monheim am Rhein, der nun Verluste von knapp 40 Millionen Euro drohen. Es könne sein, »dass der komplette Ausfall des angelegten Geldes droht«, musste der Bürgermeister der Stadt, Daniel Zimmermann, nach der Greensill-Pleite in einer E-Mail an den Stadtrat einräumen. Denn seit Oktober 2017 sind öffentliche Anleger nicht mehr durch die Einlagensicherung des Bankenverbands geschützt. Das staatliche Sicherungssystem wiederum deckt nur Einlagen bis 100.000 Euro.

Deshalb dürften Gebietskörperschaften, die mit Greensill-Einlagen die Kasse aufbessern wollten, am Ende in die Röhre gucken. Betroffen ist auch das Land Thüringen, das 50 Millionen Euro bei Greensill eingelegt hatte. Dem hessischen Eschborn drohen Verluste in Höhe von 35 Millionen, Osnabrück wird rund 14 Millionen abschreiben müssen. Wie die Welt am Sonntag unter Berufung auf Branchenkreise berichtete, könnten letztlich rund 50 deutsche Kommunen betroffen sein und insgesamt eine halbe Milliarde Euro verlieren.

Einen Teil der Verantwortung für das Debakel trägt einmal mehr die Aufsichtsbehörde Bafin. Wie schon im Fall Wirecard haben die Aufseher trotz schrillender Alarmglocken lange gezögert, bevor sie aktiv wurden. So hatte der Bankenverband laut dpa angegeben, die Bafin bereits Anfang 2020 auf Ungereimtheiten bei Greensill hingewiesen zu haben. Weitere Meldungen gab es demnach im vergangenen Sommer. Erst Anfang 2021 schickte die Behörde einen Sonderbeauftragten nach Bremen.

Mittlerweile hat die Bafin Strafanzeige wegen Bilanzfälschung gegen Greensill gestellt. Ein Sondergutachten der Prüfgesellschaft KPMG habe gezeigt, dass zahlreiche gebuchte Forderungen aus dem Geschäftsjahr 2019 nicht nachgewiesen werden können. Dabei war der entsprechende Jahresabschluss von der Stuttgarter Wirtschaftsprüfgesellschaft Ebner Stolz ohne Beanstandung abgesegnet worden. Wie bei Wirecard erweisen sich also auch im Fall Greensill die privaten Wirtschaftsprüfungsunternehmen als Teil des Problems. Die Bafin will nun laut Wirtschaftswoche gegen Ebner Stolz vorgehen. Es bestünden erhebliche Zweifel, dass die Prüfung korrekt abgelaufen ist.

Der Druck auf die Aufsichtsbehörden dürfte durch den Fall Greensill weiter zunehmen. Bei der Bafin hat das Köpferollen mit dem Ausscheiden des Präsidenten Felix Hufeld und der Vizepräsidentin Elisabeth Roegele aufgrund des kompletten Versagens beim Wirecard-Fall bereits vor Wochen begonnen.

Personelle Konsequenzen hat nun auch die Credit Suisse gezogen, die beim Verkauf der Lieferkettenfonds des mittlerweile insolventen britisch-australischen Greensill-Mutterkonzerns führend war. So mussten laut einer internen Mitteilung, die dpa vergangene Woche vorlag, bereits der Schweiz- und Europachef des Geldhauses, Michel Degen, und zwei weitere Mitarbeiter den Hut nehmen. Nach der Schließung der Bremer Greensill-Niederlassung hatte die Schweizer Bank mitgeteilt, vier Investmentfonds mit einem Volumen von insgesamt 8,4 Milliarden Euro zu schließen, für die Greensill Titel verbrieft und versichert hatte.

Eine kostspielige Abwicklung der Bremer Filiale ist derweil aufgrund mangelnder Bedeutung laut Bafin-Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch nicht zu erwarten. Bei einem Institut von dem keine systemische Gefährdung ausgehe, »findet ein Marktaustritt ohne Anwendung der Abwicklungsinstrumente statt«, sagte er laut Handelsblatt (Wochenendausgabe). Dass es im Zuge der Coronakrise zu Abwicklungen kommt, wollte er allerdings nicht ausschließen. Die Situation sei angespannt. Man sei aber auf den Ernstfall vorbereitet.