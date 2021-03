Wolken aus Sand

AP Photo/Mark Schiefelbein)

Der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren hat am Montag in Beijing für apokalyptische Bilder gesorgt. Bewohner der chinesischen Hauptstadt versuchten, sich mit Brillen, Masken und Haarnetzen gegen den allgegenwärtigen Sand zu schützen. Bekannte Orte wie die Verbotene Stadt waren hinter Wolken aus gelbem Staub und Sand kaum noch zu erkennen. Die Behörden in Beijing ordneten Schulschließungen an und sagten Sportereignisse und Veranstaltungen im Freien ab. Das Unwetter hat seinen Ursprung in der Wüste Gobi und traf neben China auch die Mongolei. (AFP/jW)