Brüssels Vorposten

imago images/Hans Lucas Lebensgefährlicher Weg nach Europa: Migranten leiden in libyschen Lagern unter Folter und Misshandlung

Eine gemeinsame Linie im Umgang mit Transit- und Herkunftsstaaten finden – das war das offiziell verkündete Ziel einer am Montag abgehaltenen virtuellen Beratung der EU-Außen- und Innenminister. Die Frage lautete: Wie kann man Menschen, die es unter großer Gefahr für Leib und Leben bis in die EU geschafft haben, effektiver abschieben? Denn obwohl die EU-Kommission 2018 als Ziel ausgegeben hatte, bis 2020 die Quote der tatsächlichen »Rückführungen« Ausreisepflichtiger auf rund 70 Prozent zu steigern, waren es 2019 lediglich 29 Prozent. Dabei wird die Zahl der Geduldeten – in Deutschland 2019 vier Fünftel der 250.000 formal Ausreisepflichtigen – aber nicht angegeben.

Schon am Freitag hatten die EU-Innenminister vereinbart, mit Hilfe der Visapolitik Druck auf Herkunfts- und Transitstaaten, die der Rausschmissmentalität der EU-Mitgliedstaaten nicht genügend entgegenkommen, auszuüben. Grundlage dafür ist ein seit Februar 2020 gültiger Visakodex: Für bestimmte Personengruppen aus »kooperationsunwilligen« Ländern werden die Bedingungen für eine Visumsvergabe für Reisen und reguläre Migration erschwert, das heißt die Geltungsdauer eingeschränkt und die Gebühren erhöht. »Wenn Länder bei der Rückführung nicht kooperieren, muss das Konsequenzen haben«, hatte CSU-Innenminister Horst Seehofer am Freitag die Marschrichtung vorgegeben.

Nicht selten scheitern Abschiebungen an fehlenden Personaldokumenten. Laut einem im Februar vorgelegten, aber vertraulichen Bericht der EU-Kommission müsste die Zusammenarbeit mit gut einem Drittel der 39 untersuchten Drittstaaten »verbessert« werden. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson plädiert, dass sich die Mitgliedstaaten mit der Kommission auf eine begrenzte Anzahl von Drittstaaten einigen, mit denen vordringlich verhandelt werden soll. Falls der Fortschritt »ungenügend« sei, würde sie bis zum Sommer Vorschläge machen, für welche Länder es positive oder negative Veränderungen der Visumspolitik geben solle. Johansson will ganz im Sinne einer Zuckerbrot- und Peitsche-Politik auch die Handelspolitik, das Austauschprogramm Erasmus oder gar die Entwicklungshilfe als Hebel nutzen.

Im Zentrum der EU-Abschottungspolitik steht einmal mehr deren Externalisierung durch den Ausbau des Grenzschutzes afrikanischer Länder. Dass die Auslagerung der Kontrolle der EU-Außengrenzen in nordafrikanische Länder wesentlich dazu beigetragen hat, die dortigen Schutzstandards für Asylsuchende zu senken, wie die Hilfsorganisation Oxfam in einer im Oktober erschienenen Analyse dargelegt hat, spielt dabei keine Rolle. Es sei »ein feindseliges Umfeld geschaffen (worden), das repressive Politik und systematische Menschenrechtsverletzungen« befördere, hatte der Oxfam-Experte für EU-Migrationspolitik, Raphael Shilhav, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts erklärt.

Auch wenn die Pandemie das Thema Migration aus den Nachrichten verdrängt hat, die Situation ist verheerend. Erst vergangene Woche hat das Antifolterkomitee des Europarats mit Blick auf Haftanstalten für Migranten auf Malta von an institutionelle Massenverwahrlosung grenzenden Zuständen gesprochen. Nur einen Tag später befreite die libysche Armee 120 Migranten aus der Gewalt von sie folternden Schmugglern. Jedes Jahr wagen Tausende Menschen die lebensgefährliche Überfahrt von Libyen und Tunesien nach Europa. Allein 2019 starben dabei nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration mehr als 1.200 Menschen.