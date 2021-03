Eine neue Flexibilität

Federico Gambarini/dpa Scherbenhaufen statt olympischer Aufbruch: Ministerpräsident Armin Laschet (l., CDU) und Initiator Michael Mronz (Mitte) bei der Pressekonferenz in der Merkur-Spielarena in Düsseldorf, 26. Februar 2021

Die Episode spricht Bände. Am 26. Februar sollte Kiel vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der privaten Initiative für Olympia 2032 in der Rhein-Ruhr-Region als Segelstandort präsentiert werden. Ein wichtiges Puzzleteil fürs Gesamtkonzept, das zwei Tage vorher vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu Altpapier herabgewürdigt worden war. Am 24. Februar nämlich legte sich Thomas Bach, dessen IOC-Präsidentschaft 2013 begonnen hatte und am vorigen Mittwoch von der virtuell abgehaltenen IOC-Session bis 2025 verlängert wurde, im Namen seiner Exekutive auf Brisbane als Ausrichter für die Sommerspiele in elf Jahren fest. Der Zuschlag, von den IOC-Mitgliedern noch pro forma abzunicken, machte deutsche Gastgeberambitionen zum siebten Mal seit »München 1972« zunichte.

Man sei vom IOC »im falschen Glauben gelassen worden«, äußerte DOSB-Präsident Alfons Hörmann unverhohlen seine Verwunderung über die ungewohnt frühe Entscheidung auf dem Olymp. Sie erwischte den Dachverband eiskalt, noch ehe er der Rhein-Ruhr-Initiative das Etikett einer offiziellen nationalen Olympiabewerbung überhaupt aufgeklebt hatte. Aus allen Wolken fielen ebenfalls die Macher vor Ort in NRW um Michael Mronz. Sie meinten, das Rennen sei noch offen, als die Queensländer im IOC-Hauptquartier in Lausanne längst gewonnen hatten. Ohne Wink und ohne Vorwarnung ließ Bach sie mit ihren Bemühungen ins Leere taumeln. Keine Silbe von IOC-Medien-Direktor Christian Klaue auf jW-Anfrage drei Wochen vor dem Brisbane-Votum. Auf die Frage, wie es mit dem »Fahrplan« für 2032 aussehe, die lapidare Auskunft: »Es gibt derzeit keine festen Zeitpläne. Das ist Teil der neuen Flexibilität und der dauerhaften Dialogphase.«

Welch ein Statement, obwohl bereits alle Messen gelesen waren. Die DOSB-Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker fand nach der Ernüchterung deutliche Worte. Es gebe für Bewerber »keine Klarheit« und »keine Verlässlichkeit« mehr. Damit artikulierte sie nicht nur den Missmut von deutscher Seite, sondern auch den Frust von fast einem Dutzend potentieller oder tatsächlicher Mitbewerber weltweit, die sich zum Teil erst Ende 2020 entschieden hatten und vom IOC nun genauso überrascht – oder besser: übertölpelt – wurden wie die Deutschen. Im Unterschied zu jedem Preisausschreiben einer Rätselzeitung, bei dem Datum von Einsendeschluss und Verkündung des Gewinners mitgeteilt werden, hält das IOC solche Maßgaben bei Olympiabewerbungen seit 2019 für entbehrlich.

Das Bewerbungsverfahren als eine Art offener Wettkampf zwischen mehreren Kandidaten mit einem finalen Umschlag »The Winner is …« stets sieben Jahre vor dem Ereignis gibt es nicht mehr. Statt dessen lädt das IOC neuerdings und gewissermaßen fortlaufend zur Bewerbung ein, lässt sich Konzepte vorlegen, prüft sie, führt Gespräche, wählt aus und kann Entscheidungen treffen, wann und wie es gerade beliebt. Entwickelt wurde das System der »neuen Flexibilität« als Mischung aus Intransparenz und Unberechenbarkeit just vom IOC-Vize und Bach-Vertrauten John Coates aus Australien. Seine Erfindung hat sich für ihn persönlich und sein Heimatland mit der Wahl von Brisbane bestens bewährt. Fast könnte man sagen: Für die Wahl von Brisbane ist das neue Prozedere erfunden worden. Alle anderen Bewerber waren damit von vornherein chancenlos und sind nur noch gut als Staffage. Wie immer listig, fügte Bach dem Brisbane-Votum die Botschaft hinzu, Interessenten für 2032 seien trotzdem weiterhin herzlich willkommen. Die Überrumpelten werden demnach freundlich eingeladen, weiter mitzuspielen – als Reservisten für den unwahrscheinlichen Fall, dass mit den Australiern noch etwas schiefgeht. Vor allem aber werden die »Bewerber ohne Chance« weiterhin als Feigenblatt benötigt zur Legitimierung der vermeintlich fairen Spielregeln im IOC-Hauptquartier: Man sei zwar mit Brisbane im bevorzugten und exklusiven Gespräch, doch links und rechts davon weiterhin offen.

Wer’s glaubt, wird selig. Welcher vernünftige Bürgermeister wird sich auf solche Spielchen im diffusen Licht einlassen? Spannend zu sehen, inwieweit die olympische Familie diese Art der freihändigen Vergabe mittragen und auf ein Prozedere reagieren wird, demgegenüber Assessmentcenter oder Papstwahlen gläserne Vorgänge sind. Alfons Hörmann gab sich im Interesse des lieben olympischen Friedens versöhnlich. Trotz des unerwarteten und überraschend schnellen Votums für 2032 lobte er das IOC für die Festlegung auf einen Kandidaten mit sicher »exzellentem Konzept«. Der DOSB-Präsident merkte sogar selbstkritisch an, er und Mronz hätten zuletzt bei den IOC-Äußerungen womöglich »nicht genug zwischen den Zeilen gelesen«. Das klingt so, als ob Olympiabewerber im Umgang mit dem IOC nun Dechiffriermaschinen benutzen müssten. Sportlicher wäre, den feudalen Klub mit deutlichen Worten aufzufordern, gefälligst wieder Licht ins Vergabeverfahren zu bringen.

Mronz und seine private Initiative waren 2016 bei halbwegs guter Sicht für die Rhein-Ruhr-Region gestartet und, nachdem vor zwei Jahren Coates und das IOC Nebelschwaden hatten aufziehen lassen, im Blindflug unterwegs – ohne Chance auf eine glückliche Landung. Jedenfalls keine, um mit seriösem Gesamtkonzept, Bürgervotum pro Olympia und solider Finanzierung im Rücken zum Zuge zu kommen. Dieser Plan wurde von den IOC-Granden plattgewalzt. Das ist keine Blamage, denn das ist mit keiner der sechs vorherigen Bewerbungspleiten »made in Germany« vergleichbar. Nach der jüngsten Erfahrung zog Stephan Mayer aus dem für Sport zuständigen Bundesinnenministerium (BMI) für das Generalkonzept »Nationale Strategie bei Sportgroßveranstaltungen« sofort Konsequenzen. Diese Konzeption, so der der Staatssekretär Anfang März bei der Diskussion eines Strategiepapiers, mache »auch ohne eine Bewerbung für Olympische Spiele Sinn«. Nur ohne Olympiabewerbung macht es Sinn, sollte es modifizierend heißen.