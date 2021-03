Bitcoin auf neuem Rekordhoch

Frankfurt am Main. Die Digitalwährung Bitcoin hat am Sonnabend erstmals mehr als 60.000 US-Dollar (50.196 Euro) gekostet. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die weltweit bekannteste Kryptowährung in der Spitze etwas mehr als 60.400 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs mit 59.900 US-Dollar zwar wieder darunter, aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Freitag abend. Abgesehen von kleineren Rücksetzern befindet sich die Digitalwährung seit Herbst vergangenen Jahres auf einem Höhenflug. (dpa/jW)