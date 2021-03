Abgeschrieben

Das »Bonner Bündnis für den ICAN-Städteappell« veröffentlichte am Wochenende eine Pressemitteilung:



Das »Bonner Bündnis für den ICAN-Städteappell« begrüßt, dass die Stadt Bonn den ICAN-Städteappell als Ergebnis der letzten Bürgerausschusssitzung unterzeichnen wird. Mit dem Appell wird die Bundesregierung aufgefordert, dem UNO-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, der seit Januar völkerrechtlich wirksam ist. Die 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Internationale Kampagne zur Ächtung aller Atomwaffen (ICAN) koordiniert den Appell, dem sich in Deutschland bereits 115 Städte und vier Landesregierungen angeschlossen haben.



In der Ausschusssitzung am letzten Mittwoch abend betonte Martin Singe für das Bonner Bündnis, dass die Forderung nach Abzug der Atombomben aus Büchel in der Eifel im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu den Aufgaben der Stadt gehöre. »Denn in einem Atomkrieg gibt es keinen Schutz mehr, deshalb müssen wir uns vor dem Atomkrieg schützen«, so Martin Singe von der Bonner Pax Christi-Gruppe. Er betonte auch die besondere Gefährdung Bonns durch die nur 65 km entfernt lagernden 20 US-Atombomben, die im Kriegsfall erste Ziele gegnerischer Bomben wären. So werde aus der Nuklearen Teilhabe der NATO eine nukleare Gefangenschaft der Bürgerinnen und Bürger.

Angesichts der Ausschreitungen von Coronaleugnern am Wochenende fordert die Linksfraktion im sächsischen Landtag eine Sondersitzung des Innenausschusses. In einer Pressemitteilung der Abgeordneten Kerstin Köditz vom Sonntag heißt es:



Der Innenausschuss muss so schnell wie möglich zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Ich will wissen, warum das Verbot der Infektionsschutzgegner-Versammlung nicht durchgesetzt wurde. Wir sind gespannt, was uns der Innenminister erklärt und wen er diesmal vors Loch schiebt – das Oberverwaltungsgericht Bautzen und die Stadtverwaltung Dresden können es nicht sein. Die gestrige Eskalation war absehbar.



Ich bin gespannt, was der Ministerpräsident zu den Konsequenzen sagt, die er zu ziehen gedenkt. Ob er zunächst eine Gesprächsrunde mit diesen Gefährdern veranstaltet, die uns alle in die dritte Welle treiben? Für uns ist jedenfalls klar: Es ist es höchste Zeit, den Panneninnenminister Wöller zu entlassen.«

Am Sonntag jährte sich die Schließung des Kinos Colosseum in Berlin-Prenzlauer Berg zum ersten Mal. In einer Pressemitteilung vom Sonntag heißt es:



Wahnsinnig viel ist passiert in diesem Jahr, es gab viele traurige Momente, aber auch viel Kampfgeist und immer wieder viel Hoffnung auf eine Fortführung des Hauses als Filmtheater hier in Prenzlauer Berg. Im November 2020 konnte man der Presse entnehmen, dass die Senatsverwaltung für Wirtschaft einen Kauf des Hauses prüfe. Auch in der letzten BVV Pankow wurde dieses Thema wieder in Erinnerung gerufen. Da bisher jedoch scheinbar keine Fortschritte erzielt werden können, trotz eines eindeutigen BVV-Beschlusses, ist uns folgendes Projekt sehr wichtig: Zum Jahrestag der Schließung möchten wir mit euch zusammen dem Bezirk und dem Berliner Senat noch einmal die Bedeutung des Hauses für den Kiez und ganz Berlin deutlich machen. (…) Wir kämpfen weiter!