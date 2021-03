»Das bedeutet die Rodung von 5.000 Bäumen«

imago/Hans Blossey

Die diversen Kämpfe gegen den Autobahnbau und für den Erhalt von Waldflächen halten weiter an. In Oberhausen soll nun im Juli ein Klimacamp stattfinden. Wieso ist die Wahl auf die Ruhrgebietsstadt gefallen?

Zur entscheidenden Phase des Ausbaus der Autobahnen rund um das Kreuz Oberhausen haben wir uns als Ortsgruppen der umliegenden Städte Oberhausen, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Mülheim, Duisburg und Bottrop zusammengeschlossen und dazu entschieden, ein Klimacamp zu veranstalten. Wir wollen effektiver gegen den Ausbau der Autobahn vorgehen und einen Ort in der Umgebung schaffen, der der Vernetzung und Weiterbildung dient.

Und was genau soll dort passieren?

Der Anlass des Klimacamps ist der Ausbau der Autobahn und die damit verbundene Rodung von 5.000 Bäumen. Es soll aber nicht nur darum gehen. Zentrales Thema ist die Verkehrswende, zu der wir verschiedenste Vorträge, Aktionen und Workshops anbieten werden. Es soll außerdem um Klimagerechtigkeit gehen. Bildungsprogramme rund um Themen wie Antifaschismus, Umweltschutz, Feminismus, Gesellschaft, Aktionsformen und mehr sind geplant sowie direkte Aktionen und Workshops. Selbstverständlich geht es auch um das Zusammenleben im Camp selbst.

Ist das Camp in Oberhausen als dauerhafte Einrichtung gedacht, vergleichbar mit denen im Hambacher und Dannenröder Wald?

Wie sich das Camp und alles drumherum entwickelt, hängt stark von der Beteiligung ab. Bis zur Rodung ist es wahrscheinlich noch einige Zeit hin. Infrastrukturen wie eine Küche für alle, Technik, Schlafplätze und ähnliche Dinge werden im Camp aber bereitstehen.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus den vorangegangenen Protestcamps?

Einer unserer Organisatoren hat das im Danni besucht und vor Ort an Aktionen teilgenommen. Dort war zu sehen, wie viele großartige Leute doch bereit sind, für ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkelkinder einzustehen. Diese Aktionen zeigen auch immer wieder, dass es Rückhalt von der Bewegung gibt, und das lässt uns hoffen. Wir werden auf jeden Fall Erfahrungen aus anderen Camps in unseres einfließen lassen und uns nützliche Sachen abgucken.

Was sind Ihre konkreten Forderungen an die politisch Verantwortlichen im Bund?

Ein konkreter Forderungskatalog ist zur Zeit noch in Arbeit. Da wir mit verschiedenen Städten das Camp organisieren, überlegen wir noch, an wen sich die weiteren Forderungen richten sollen. Nichtsdestotrotz vertreten wir grundsätzlich die bundesweiten Forderungen von »Fridays for Future«. Das Protestcamp richtet sich aber explizit gegen den Ausbau der Autobahn und insbesondere die damit verbundene Rodung von 5.000 Bäumen. Dies zu verhindern und die Debatte sowie den inhaltlichen Diskurs anzuregen, sind zentrale Anliegen des Camps.

Rechnen Sie mit Unterstützung der Lokalpolitik?

Bis jetzt hat sich die lokale Politik recht wenig für den Erhalt des Sterkrader Waldes eingesetzt. Zwar wurde der Wille zur Erhaltung immer wieder beteuert, aber es wurde noch vor wenigen Wochen im Hauptausschuss für die Ausbauvariante gestimmt. Das bedeutet die Rodung besagter 5.000 Bäume. Von daher: Ja, wir rechnen mit enormer Unterstützung zum Erhalt des Waldes. Mit Blick auf vergangene Entscheidungen ist sie jedoch nur von einer Minderheit aller im Rat vertretenen Parteien zu erwarten.

Die Diskussion läuft bereits seit einigen Jahren. In diesem Jahr soll die finale Entscheidung fallen. Ist der Kampf noch zu gewinnen?

Der Kampf wird auch schon lange geführt. Jetzt sind wir, als junge Klimabewegung mit dem Anspruch auf eine Zukunft, vor zwei Jahren aufgetaucht und sind fest entschlossen, uns unsere Zukunft zu erkämpfen. Unser Kampf ist noch längst nicht verloren. Die Politik arbeitet daran, aber noch haben wir eine Zukunft zu retten und die hängt mit jedem einzelnen Baum zusammen und mit jedem Meter Autobahn.