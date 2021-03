Angriff auf Mahnwache

Victoria Jones/PA Wire/dpa

Nach der gewaltsamen Auflösung einer im Londoner Park Clapham Common abgehaltenen Mahnwache für die am 3. März entführte und ermordete Sarah Everard steht die Londoner Polizei nun schwer in der Kritik. Hunderte Menschen hatten an dieser Mahnwache teilgenommen, bevor Polizisten einschritten, Frauen zu Boden zerrten und gewaltsam abführten. Besonders verwerflich daran ist, dass der vergangene Woche festgenommene mutmaßliche Täter selber ein im Dienst stehender Polizist ist. Ihm wird vorgeworfen, Everard getötet und die Leiche in einem Wald im südenglischen Kent vergraben zu haben.

Sarah Everard ist die 31. Frau, die in Großbritannien im noch jungen Jahr 2021 durch einen Mann umgebracht wurde. Im vergangenen Jahr 2020 wurden mindestens 131 Frauen von Männern ermordet, so die feministische Gruppe »Nia« am Sonntag gegenüber der Londoner Tageszeitung Guardian (online).

Während frauenfeindliche Gewalt eskaliert, erreicht das Vertrauen in Staat, Polizei und Justiz unter Frauen einen neuen Tiefpunkt. Laut einer am 10. März in verschiedenen britischen Medien vorgestellten Statistik der Vereinten Nationen haben 97 Prozent aller 18 bis 24 Jahre alten Frauen in Großbritannien sexuelle Belästigung und Gewalt im öffentlichen Raum erfahren. Insgesamt geben 80 Prozent von Frauen aller Altersstufen an, im öffentlichen Raum belästigt worden zu sein. Das wird ergänzt durch eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts You-Gov, wonach 96 Prozent aller Befragten angeben, dass sie diesbezügliche Vorfälle nicht der Polizei gemeldet haben.

Als sich in der vergangenen Woche in London das Kollektiv »Reclaim these Streets« gründete um eine Mahnwache in Gedenken an Everard zu organisieren, hätte man in Anbetracht obiger Statistiken eine sensiblere Vorgehensweise der Londoner Polizei erwarten können. Passiert ist das Gegenteil. Dem Kollektiv wurden immer weitere Steine durch die Polizei in den Weg gelegt. Obwohl »Reclaim these Streets« laut eigener Darstellung ein umfangreiches Hygienekonzept mit Maskenpflicht, gestaffelten Anfangszeiten sowie einer Aufspaltung der Mahnwache auf verschiedene Zeitpunkte vorlegte, stellte sich die Polizei quer. Es habe von der Londoner Polizei auch keinerlei eigene Vorschläge gegeben, wie die Mahnwache pandemiekonform durchgeführt hätte werden können, so das Kollektiv in einer Stellungnahme.

Am Donnerstag drohte die Polizei den Organisatorinnen der Mahnwache schließlich mit einer Klage wegen des Verstoßes gegen geltende Coronaverordnungen, sollte das Kollektiv die Mahnwache durchführen wollen. Die englische Polizei legt die aktuelle Coronagesetzgebung so aus, dass sie alle Proteste und Demonstrationen für illegal erklärt. Das bekam vor einigen Tagen eine Krankenschwester in Manchester zu spüren, die einen Protest mit 40 Teilnehmenden mit Abstand und Maskenpflicht organisiert hatte, um gegen Gehaltskürzungen im Gesundheitswesen zu protestieren. Die Polizei verhaftete die Krankenpflegerin und drückte ihr eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Pfund Sterling auf.

Trotz solcher existenzbedrohender Dimensionen wollte das Kollektiv nicht kampflos aufgeben und zog vor das höchste Londoner Gericht. Dort gab es ein in mancherlei Hinsicht positives Urteil mit der Maßgabe, dass die Polizei die Verhältnismäßigkeit zu wahren habe und es in England kein generelles Demonstrationsverbot gebe. Die Londoner Polizei beharrte dennoch auf ihrem Standpunkt und hielt auch ihre Repressionsdrohung aufrecht. Das Kollektiv sah sich deshalb am Samstag gezwungen, die Mahnwache offiziell abzusagen. Trotzdem kamen Hunderte Personen, die meisten von ihnen Frauen, zum Veranstaltungsort, um Blumen niederzulegen. Auch in vielen anderen britischen Städten gab es ähnliche Kundgebungen. Mit der gewaltsamen Auflösung der Londoner Mahnwache ist die Sache noch lange nicht vorbei. Für Sonntag nachmittag kündigten feministische Organisationen weitere Proteste vor dem Londoner Hauptquartier von Scotland Yard an.