Pandemie trifft Prekäre

imago images/Olaf Döring Frauen leisten Widerstand. Mitarbeiterinnen von Real demonstrieren für höhere Löhne

Die Coronapandemie und der damit verbundene, seit einem Jahr anhaltende Shutdown bleiben für Arbeiter erwartungsgemäß nicht ohne Folgen. Am Donnerstag zog die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit (BA) ein erstes Fazit. In ihrer Stellungnahme kommt die Behörde zu dem Schluss, dass die Pandemie zwar »nachhaltige Spuren hinterlassen«, der Arbeitsmarkt in NRW sich jedoch »auch erstaunlich robust gezeigt« habe.

Minijobs verloren

Im Februar 2021 lag der »Coronaeffekt«, also die Differenz des aktuellen Niveaus der Erwerbslosenzahlen zum Stand vor der Pandemie, bei 17,7 Prozent – 115.608 zusätzlich erwerbslos gemeldeten Menschen –, erläuterte Torsten Withake, Vorsitzender der Geschäftsführung der NRW-BA. »Die Kurzarbeit hat viele bestehende Arbeitsverhältnisse gesichert und massenhafte Arbeitslosigkeit verhindert. Gleichzeitig aber blieb ein Großteil der Menschen, die im Frühjahr eine Arbeit aufgenommen hätten, weiter arbeitslos.« Dadurch sei die Erwerbslosigkeit insgesamt deutlich gestiegen, erläuterte er. Insgesamt seien aktuell 770.328 Menschen in NRW erwerbslos gemeldet. Allein in den Monaten März und April 2020 habe die Kurzarbeit in NRW bis zu 2,2 Millionen Beschäftigungsverhältnisse gesichert, so Withake weiter.

Zu diesem Anstieg sei es »vorwiegend in den ersten Monaten der Pandemie« gekommen, weil damals deutlich weniger Menschen eine neue Beschäftigung hätten aufnehmen können, als sonst im Frühjahr üblich. Zwar habe es in den ersten Monaten der Pandemie auch verstärkt Entlassungen gegeben. Doch die Arbeitslosigkeit von drei Viertel der zusätzlich Registrierten sei auf die durch den ersten Shutdown eingeschränkten Chancen am Arbeitsmarkt zurückzuführen, erläuterte Withake. Ihren Höchststand habe die Zahl der Erwerbslosen im August 2020 mit knapp 800.000 erreicht. Danach habe sich die Lage stetig gebessert. So seien bereits Ende Dezember rund 65.000 Menschen weniger ohne Arbeit gewesen.

Trotz der Pandemie entwickle sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in NRW zum Guten. So habe 2019 die Zahl der Beschäftigten zum ersten Mal die Rekordmarke von sieben Millionen überschritten. Der historische Höhepunkt sei im November 2019 mit 7.117.659 Beschäftigten erreicht worden.

An dieser positiven Entwicklung habe erstaunlicherweise auch die Pandemie nichts geändert. So waren im November des letzten Jahres mit 7.117.000 wieder annähernd so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wie im »Rekordjahr« zuvor. Als Grund dafür, dass die Beschäftigtenzahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland so stabil geblieben sind, hat die BA vor allem die Kurzarbeit ausgemacht. »Ohne die Möglichkeit, verkürzt arbeiten zu können, hätten im vergangenen Jahr viele Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen müssen«, betonte Withake am Donnerstag.

Jedoch zeigt sich auch an den Zahlen der Bundesagentur, dass vor allem geringfügig Beschäftigte in wesentlich größerem Ausmaß unter der Pandemie und dem damit verbundenen Shutdown zu leiden hatten, was auch daran liegt, dass Beschäftigte, die ausschließlich in sogenannten Minijobs tätig sind, keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Dies hatte zur Folge, dass im Juni 2020 pandemiebedingt etwas mehr als 95.000 geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse verlorengegangen sind. Davon waren mit knapp 64.000 mehrheitlich Frauen betroffen. Damit hätten Mitte 2020 insgesamt rund zehn Prozent der Minijobberinnen ihre Anstellung verloren. Bei den Männern seien es mit 31.000 etwa knapp sieben Prozent aller ausschließlich geringfügig Beschäftigten gewesen, so die Behörde.

Sozialer Bedarf

Zu den insgesamt am stärksten von der Pandemie betroffenen Berufszweigen gehörten Hotel- und Gastronomiebetriebe, der Einzelhandel, das Transportgewerbe, aber auch das verarbeitende Gewerbe. Um die pandemiebedingten Negativauswirkungen auf den Arbeitsmarkt möglichst gering zu halten, hat der NRW-Landesverband der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein Positionspapier veröffentlicht. Darin spricht sich die Gewerkschaft dafür aus, endlich die großen Vermögen an der Finanzierung der Folgen der Pandemie zu beteiligen. »Damit der Sozialstaat nicht schrumpft, sondern modernisiert und ausgebaut wird, muss die Verteilungsfrage gestellt werden. Die eklatante Vermögenskonzentration erfordert eine progressive Einkommens-, Erbschafts- und Eigentumsbesteuerung«, fordert Verdi. Konkret will die Gewerkschaft gemeinsam mit Sozialverbänden, sozialen Bewegungen, Fridays for Future und progressiven Parteien »gesellschaftliche Mehrheiten für einen sozial-ökologischen Umbau« organisieren. Dieser müsse sich »an den gesellschaftlichen Bedarfen anstatt der Profitmaximierung orientieren und zu mehr Verteilungsgerechtigkeit führen«, heißt es in dem Positionspapier weiter.