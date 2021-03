Linke wählt Landeslisten

Jörg Carstensen/dpa

Am Wochenende haben mehrere Landesverbände der Partei Die Linke ihre Aufstellung für die weiteren Wahlen in diesem Jahr vorangetrieben. Der Berliner Landesverband wählte am Sonnabend auf einer Vertreterversammlung erneut die langjährige Abgeordnete Petra Pau zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl am 26. September. Sie erhielt rund 89 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als Überraschung gilt die Wahl des Friedrichshainer Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser auf Platz zwei der Landesliste.

Der Landesvorstand hatte zuvor den ehemaligen Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Udo Wolf, für diesen Platz vorgeschlagen. In einer Kampfabstimmung erhielt Wolf 66 Stimmen (46,5 Prozent), Meiser dagegen 73 (51,4 Prozent). Dieser hatte in seiner Rede unter anderem auf sein Engagement als Gewerkschafter und Streiter für die Rechte von Mietern hingewiesen, Wolf auf seine langjährige Erfahrung. Auf Platz drei der Landesliste kandidiert Gesine Lötzsch. Sie ist seit 2002 Mitglied im Bundestag und gewann bei jeder Wahl das Direktmandat in Lichtenberg. Sie erreichte eine Zustimmung von 92,9 Prozent.

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wählte am Sonnabend auf ihrem Listenparteitag in Demmin mit 93,5 Prozent Dietmar Bartsch, Kovorsitzender der Bundestagsfraktion, auf den ersten Platz der Landesliste. Zur Spitzenkandidatin für die ebenfalls am 26. September stattfindende Landtagswahl wurde Simone Oldenburg, Vorsitzende der elfköpfigen Landtagsfraktion, mit 93,7 Prozent der Stimmen gewählt.

In Niedersachsen wurde die Doppelspitze des dortigen Landesverbandes auf einem Parteitag in Hannover im Amt bestätigt. Allerdings nicht mit überwältigen Mehrheiten: Heidi Reichinnek erhielt rund 58 Prozent, Lars Leopold 63 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Der Landesvorstand soll die Partei durch die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl in diesem Jahr sowie die Landtagswahl im kommenden Jahr führen.

Am Sonntag versammelten sich in Berlin Hunderte Menschen zu dem im Januar mit Verweis auf die Coronapandemie verschobenen »stillen Gedenken« an die 1919 ermordeten KPD-Gründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Eingeladen hatte Die Linke. Gekommen waren unter anderem die Koparteivorsitzende Janine Wissler und Hans Modrow, letzter Ministerpräsident der DDR. (dpa/jW)