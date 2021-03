Kriegsgeschäft boomt weiter

Evan Vucci/AP/dpa

Nach Jahren des starken Wachstums haben sich die weltweiten Exporte von Kriegsgerät auf einem nahezu unverändert hohen Niveau eingependelt. Das Volumen der Lieferungen großer Rüstungsgüter wie Panzer und U-Boote sank in den Jahren 2016 bis 2020 im Vergleich zum vorherigen Fünfjahreszeitraum leicht um 0,5 Prozent, war damit aber um zwölf Prozent höher als in den fünf Jahren davor, wie aus einem neuen Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervorgeht, der am Montag vorgestellt wird.

Während die Exportzahlen von Russland und China rückläufig waren, nahmen die der drei »westlichen« Staaten unter den fünf größten Waffenexporteuren deutlich zu: Die USA bleiben somit weiter der mit Abstand größte Verkäufer von Rüstungsgütern – aber auch die hinter Russland plazierten Staaten Frankreich und Deutschland lieferten mehr als zuvor.

Insgesamt betrachtet nahm das Liefervolumen erstmals seit dem Zeitraum 2001 bis 2005 im Fünfjahresvergleich nicht weiter zu. Es blieb demnach dennoch in der Nähe seines Höchststandes seit dem Ende der Blockkonfrontation zwischen den imperialistischen Staaten und dem sozialistischen Lager. Ob die Gesamtausfuhren von Großwaffen dauerhaft und angesichts der Folgen der Coronakrise nun langfristig geringer werden, lässt sich nach Ansicht der Friedensforscher noch nicht abschätzen.

Unterdessen haben die USA ihre Position als weltweiter Kriegslieferant Nummer eins weiter ausgebaut: Mit Lieferungen an 96 Staaten und einem Fünfjahreswachstum um 15 Prozent sind sie mittlerweile für 37 Prozent der Exporte verantwortlich. Im Zeitraum 2011 bis 2015 waren es 32 Prozent. Fast die Hälfte der Rüstungsgüter lieferte Washington in den Nahen Osten, bevorzugt an Saudi-Arabien, das größter Importeur bleibt.

Während Frankreich seine Exporte um 44 Prozent steigerte, bemaß SIPRI das Fünfjahreswachstum der deutschen Waffenlieferungen auf 21 Prozent. Damit ist die BRD nun für 5,5 Prozent der global verkauften Rüstungsgüter verantwortlich. Größte Abnehmer unter den 55 Importländern deutschen Kriegsgeräts waren Südkorea, Algerien und Ägypten. (dpa/jW)