Große Ziele

Zu jW vom 26.2.: »Schlag ins Kontor«

Es gibt wieder einmal einen Grund, danke zu sagen. Diesmal gilt das Lob Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der sich gegenüber dem Deutschlandfunk mit diesen Worten aus der Deckung gewagt hat: »Die Ziele, die wir gegenüber Russland haben, sind ja sehr große. Wir wollen ja nicht weniger als einen Regimewandel in Russland, das ist sehr schwer zu erreichen mit wirtschaftlichem Druck.« Das ist eine Ansage. Würde die Linke so gradlinig die Hoffnungen der westlichen Wertegemeinschaft interpretieren, würde sie sofort in den Topf der Verschwörungstheoretiker geworfen werden. (…) Leider macht sich der Präsident aus Schleswig-Holstein aber komplett zur Lachnummer, wenn er meint, man müsse eine Koalition der Willigen schmieden und – ja, Sie lesen richtig – China mit an Bord nehmen, um Russland ökonomisch in die Knie zwingen zu können. Aber in einem Punkt bin ich ihm persönlich in herzlicher Abneigung verbunden. Er bringt ganz ungeniert den angepeilten Regime-Change mit der Wahrung der Menschenrechte in Verbindung. Das ist freilich kein wirklich neuer Zusammenhang. Norman Paech, Jurist und emeritierter deutscher Professor für Politikwissenschaft, hat ihn viel treffender auf den Punkt gebracht. In seinem Buch »Menschenrechte: Geschichte und Gegenwart – Anspruch und Realität« findet sich gleich im Vorwort dieser Satz: »Die Universalisierung der Menschenrechte ist der notwendige politische Beipack der Globalisierung der Wirtschaft, mit dem die globale Herrschaft im weltweiten Kapitalismus ideologisch gesichert werden soll.« (…) So wird also Stimmung erzeugt für einen Marschbefehl Richtung Moskau. Heiko Maas darf dann den Tambourmajor spielen, falls er nicht schon vorher Generalsekretär des Kriegsbündnisses NATO geworden ist, was auf das gleiche hinausläuft.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Naiver Glaube

Zu jW vom 9.3.: »›Wir haben unser Lehrgeld gezahlt, wir sind bereit‹«

Nach der Lektüre des Interviews frage ich mich, wer realitätsfremder ist, Die Linke oder die SPD. Susanne Hennig-Wellsow und leider zu viele andere in der Linkspartei reden vom Wolkenkuckucksheim »Rot-Rot-Grün« in Berlin. Die SPD hat den ungeeignetsten Kanzlerkandidaten in ihrer Geschichte, sie wird kaum über 15 Prozent kommen. Wie, bitte schön, soll da eine Regierungsmehrheit zustande kommen? Traut man denn den unsäglichen Grünen ein Ergebnis von ungefähr 30 Prozent zu? Mit diesem ständigen Gerede von Regierungsfähigkeit, mit dem Aufweichen von Parteigrundsätzen zur Friedenspolitik, mit einem Drang zur Mitte steuert Die Linke direkt auf ein Wahldesaster zu (…). Die Linke als starke Opposition mit klaren Aussagen scheint keine Option mehr zu sein. (…) Erstaunlich auch, dass die jW die »Rot-Rot-Grün«-Illusion im Interview überhaupt nicht in Frage stellt. Gilt das jetzt schon als Tabu?

Emmo Frey, Dachau

Neuer alter Geist

Zu jW vom 11.3.: »›Symbolisch für den Umgang mit DDR-Biographien‹«

Obwohl es in Russland ebenfalls eine »Wende« gab und sich der Kapitalismus dort noch wesentlich schlimmer auf das Leben der Menschen auswirkt, bleibt dennoch die Leistung der Menschen aus der Sowjetzeit in hohem Maße anerkannt. Es gibt täglich in allen Medien Beiträge dazu. An diese Zeit wird an vielen Plätzen des Gedenkens erinnert. Feiertage, Bräuche blieben erhalten. Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Sportler dieser Zeit erhalten spezielle Sendungen im Fernsehen, die an sie erinnern. Das alles ist möglich, da sich hier nicht ein Westrussland ein Ostrussland einverleibte. Hier schreibt kein Sieger die Geschichte, wobei alle Spuren dessen, was einmal war, niedergetrampelt werden. Die Anhänger der verschiedenen historischen Epochen werden in keiner Weise diskriminiert. Ein paar Straßen weiter liegt hier die »Straße des Komsomol«, dann folgt der »Prospekt des 50jährigen Jubiläums der Oktoberrevolution«. Dahinter wird im Park eine riesige orthodoxe Kirche gebaut. Dort wird man dann unter anderem auch der Zarenfamilie huldigen. Gleichzeitig lehnt es die Regierung ab, Lenin aus dem Mausoleum zu entfernen, weil das für sehr viele Bürger schmerzlich wäre. Und in Berlin? Da konnte im Rahmen einer Flut von Umbenennungen 1990 gerade noch mit Mühe verhindert werden, dass die Straße, die nach dem Pazifisten Kurt Tucholsky benannt ist, wieder zurückbenannt wird, ausgerechnet in Artilleriestraße. Das hätte allerdings tatsächlich besser zum neu erwachten alten Geist gepasst, der in diesem Land herrscht. Sigmund Jähn hätte sich nach dieser alles zerredenden Diskussion in Halle wahrscheinlich gar nicht darum bemüht, dass das Planetarium seinen Namen behält. Doch es ist wichtig, dass es andere tun. (…) Für einen ehemaligen DDR-Bürger lebt es sich in Russland angenehmer als in Deutschland.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude/Russland

Magisches Denken

Zu jW vom 11.3.: »Kult der Differenz«

Wie lesenswert, was Götz Eisenberg über den verheerenden Kult der Linken schreibt, sich in Grüppchen aufzuspalten und damit gesamtgesellschaftlich wirkungslos zu werden. Es ist tragisch, wenn sie sich »immer wieder auf Nebenkriegsschauplätze« locken lassen, um dort unendlich »viele kognitive und emotionale Energien (absolut wirkungslos zu) verschwenden«. Statt das Gemeinsame zu betonen, aus dem Aktion entstehen könnte, werden »eigene Leidenserfahrungen« von Gruppen und Grüppchen überbetont, was dann »gemeinsames Handeln kaum noch möglich« macht. Die Gegner gesellschaftlicher Veränderungen quittieren das mit Beifall, sichert ihnen das »Teile und herrsche« doch das Überleben. Bei den potentiellen Bündnispartnern entsteht eher Kopfschütteln. Das nicht wahrzunehmen, dazu braucht es wahrlich »magisches Denken«, wie Götz Eisenberg richtig schreibt: den Glauben, eine »Sache selbst verschwände, wenn man sie (nur) anders nennt«.

Joachim Seider, per E-Mail