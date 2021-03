Deutsche Bank erhöht Boni für Manager

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank schüttet nach ihrem ersten Nettogewinn seit 2014 wieder mehr Boni an Vorstand und Mitarbeiter aus. Die variable Vergütung für die Beschäftigten steigt um 29 Prozent auf insgesamt 1,9 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag bei der Veröffentlichung seines Geschäftsberichts mitteilte. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte: »Es passt überhaupt nicht zusammen, dass für die Spitzenverdiener der Deutschen Bank, wie die Investmentbanker, die Vergütung erhöht wird, während es für die Beschäftigten, die am unteren Ende des Gehaltsgefüges stehen, fast nichts geben soll«, sagte Jan Duscheck, der im Aufsichtsrat der Bank sitzt, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitagausgabe). Seit Wochen streiken Callcentermitarbeiter der Bank für eine Lohnerhöhung und ein 13. Monatsgehalt. (dpa/AFP/jW)