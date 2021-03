Afghanistan-Konferenz: Moskau erwartet USA

Moskau. Russland will am 18. März in Moskau bei einem Treffen mit Vertretern unter anderem aus den USA, China und Pakistan einen weiteren Anlauf für eine Lösung des Afghanistan-Kriegs nehmen. Erwartet würden zudem Repräsentanten der afghanischen Regierung, des Hohen Rats für Nationale Aussöhnung in Kabul und der militant-islamistischen Taliban sowie andere führende Politiker des Landes, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag in Moskau. Ehrengast sei Katar, hieß es. Ziel sei es, den Krieg zu beenden und die Verhandlungen für eine innerafghanische Friedenslösung voranzubringen, so Sacharowa der Agentur Interfax zufolge. (dpa/jW)