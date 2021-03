Katalonien: Parlament wählt Präsidentin

Barcelona. Auf der ersten Sitzung des neugewählten Parlaments von Katalonien ist die Unabhängigkeitsbefürworterin Laura Borràs vom Plenum zur Präsidentin gewählt worden. Die Politikerin der rechtsliberalen »Junts per Catalunya« erhielt bei der Wahl am Freitag in Barcelona 64 von insgesamt 135 Stimmen. Bei der vorgezogenen Abstimmung des katalanischen Parlaments hatten die Parteien, die für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien eintreten, am 14. Februar erstmals mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. (dpa/jW)