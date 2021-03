Tarifrunde: IG Metall erhöht den Druck

Frankfurt am Main. Weiterhin hohe Bereitschaft zum Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie: In den ersten beiden Wochen nach Ende der Friedenspflicht folgten bundesweit rund 410.000 Beschäftigte dem Aufruf der IG Metall, die Arbeit vorübergehend niederzulegen. Im Rahmen der Warnstreiks hätten weit über 1.500 betriebliche Aktionen stattgefunden. »Die hohe Beteiligung zeigt deutlich: Die Beschäftigten stehen sehr klar hinter den Forderungen«, sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, am Freitag in Frankfurt am Main. Am Verhandlungstisch sei bisher keine Lösung in Sicht. Am Freitag war die vierte Verhandlungsrunde im Bezirk Mitte ohne Ergebnis beendet worden, so wie bereits am Dienstag die Verhandlungen im Bezirk Baden-Württemberg. (jW)