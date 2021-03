Japans Premier wird erster Staatsgast von Biden

Tokio. Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga wird nach Angaben aus Tokio als erster ausländischer Staatsgast von US-Präsident Joseph Biden im Weißen Haus empfangen. Sugas Besuch in Washington sei in der ersten Aprilhälfte geplant, erklärte ein japanischer Regierungssprecher am Freitag. Auch aus US-Regierungskreisen hieß es, der japanische Ministerpräsident werde als erster ausländischer Regierungschef seit Bidens Amtsantritt in den USA erwartet. Das geplante Treffen zwischen Biden und Suga kann insbesondere als Zeichen gegen China gewertet werden. (dpa/jW)