jW-Grafik Das Motiv der aktuellen Probeabokampagne der jungen Welt

Poster, Flyer, Aufkleber sind gedruckt und verteilt, Werbespots fürs Radio produziert, Anzeigenflächen in Medien und im öffentlichen Raum gebucht. Auch jW-Leserinitiativen warten landesweit darauf, dass es endlich losgeht. So weit, so gut, und nun könnte sie routiniert starten, die seit langem geplante große Frühjahrskampagne unter dem Motto »Wer hat Angst vor wem?« – mehr als 100.000 Euro in Werbemaßnahmen hat jW dafür bislang investiert. Liefe alles nach Plan, ginge es ab diesem Wochenende marketingmäßig in die vollen.

Geht es aber nicht, denn seit kurzem werden dieser Zeitung verstärkt Hindernisse in den Weg gestellt. In der Vergangenheit gab es bereits eine lange Kette von Angriffen auf die junge Welt, die gegenwärtigen markieren jedoch einen neuen Höhepunkt. Der Schaden für die Aktion ist bereits jetzt erheblich: Diese ist crossmedial angelegt, ihr Erfolg gefährdet, wenn einzelne Bausteine fehlen.

Neben der hauptstädtischen BVG verweigerten auch die Verkehrsbetriebe in Hamburg, Köln und Leipzig das Aufhängen von jW-Plakaten mit dem hier abgebildeten Motiv. Die Begründung lautete meist ähnlich wie hier: »Sowohl Kunde als auch Motiv entsprechen nicht unserer im Vertrag festgelegten politischen Neutralität.« Davon, dass andere Tageszeitungen von solchen Boykottmaßnahmen betroffen waren, hat man bislang nichts gehört. Und selbst die Bundeswehr darf auf Bahnhöfen und Transportmitteln mit martialischen Bildern großflächig werben – in ihrem Fall fürs Sterben.

Ein Hinweis auf die Gründe für die genannten Ablehnungen erreichte den Verlag Mitte der Woche. Eine Druckerei im schwäbischen Esslingen verweigerte die Herstellung des Magazins Antidot, einer vom »Bündnis Marxismus und Tierbefreiung« herausgegebenen Publikation. Die Rechtfertigung des Unternehmens lässt aufhorchen: »Sie (haben) eine Anzeige für Tageszeitung junge Welt geschaltet, welche als solche im Verfassungsschutzbericht unter ›Überblick mit Strukturdaten zu Beobachtungsobjekten‹ erwähnt wird. Dies widerspricht leider unserem Grundsatz, für Organisationen, die im Verfassungsschutzbericht benannt sind, nicht zu drucken.« Die langjährige Kampagne des Inlandsgeheimdienstes gegen die junge Welt trägt also Früchte. Auch die immateriellen Folgen dieser beispiellosen Brandmarkung eines Mediums sind offenbar erwünscht.

Bislang konnte sich die junge Welt als kleine Zeitung mit kleinem Budget, aber gut durchdachten Werbekonzepten, gegen alle Trends auf dem hart umkämpften Pressemarkt behaupten und ihre Auflage sogar steigern. Mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz stellt sich jW nun ausgerechnet jene Behörde in den Weg, die spätestens nach den NSU-Morden und dem Anschlag vom Breitscheidplatz in Berlin jede Legitimation verloren hat.

Redaktion, Verlag und Genossenschaft betrachten diese Stigmatisierung der jW vor allem als politischen Skandal. Sie sahen sich erstmals in der Geschichte dieser Zeitung veranlasst, einen offenen Brief an die politischen Entscheidungsträger im Deutschen Bundestag zu schreiben. Darin baten sie die Abgeordneten am Freitag um Stellungnahme zu dieser in anderen bürgerlichen Demokratien unvorstellbaren Gängelung eines Presseorgans.