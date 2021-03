Jan Woitas/dpa Gefährliche Ruhe: Ein geschlossenes Schwimmbad in Leipzig

Bis vor kurzem hatten die tapferen Eisbader ihr Vergnügen. Ab wann wird es allen Normaloschwimmern wieder gewährt? Steigende Temperaturen wecken zunehmend auch den Wunsch, endlich wieder einmal ins Schwimmbad zu gehen. Dafür legte sich die Bäderallianz schon mal ins Zeug. Die Vereinigung »nimmt mit großer Sorge wahr, dass Bäder in der Debatte der Wiedereröffnungen wenig Beachtung finden«, heißt es in einem offenen Brief. Christian Kuhn, Sprecher des Bündnisses, sagt, dass bei Schwimmbädern »in unzähligen Erhebungen« kein einziger Fall einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus bekanntgeworden sei. Um so mehr plädiert er für das Ende der monatelangen Schließungen, weil die Bäder wie keine andere Freizeitstätte der regelmäßigen Kontrolle der Gesundheitsämter unterliegen und mittlerweile ganze Jahrgänge vom schulischen Schwimmunterricht fernbleiben mussten. Eine fatale Feststellung für ein Land, das schon vor der Pandemie auf dem besten Wege zur Nichtschwimmernation gewesen ist und jährlich mehr Ertrinkende zu registrieren hatte.

Im vergangenen Jahr haben durch Badeunfälle mindestens 378 Menschen ihr Leben gelassen, wie die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Dienstag bekanntgab. Eine der Ursachen sei die nachlassende Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, was sich im Vorjahr wegen der Pandemie und längerfristig geschlossener Bäder »leider nur verschlimmert« habe, so DLRG-Präsident Achim Haag. »Das Jahr 2020 war für die Schwimmausbildung ein verlorenes Jahr.« Die Entwicklung habe jedoch bereits vor der Pandemie begonnen, sagt Haag: Fast 25 Prozent aller Grundschulen könnten keinen Schwimmunterricht mehr anbieten, weil ihnen kein Bad zur Verfügung steht, und ausbildende Verbände wie die DLRG haben lange Wartelisten von ein bis zwei Jahren für einen Schwimmkurs. »Mehr als jeder zweite Grundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr.«

Eine Steilvorlage für die Bäderallianz und ihren Sprecher Christian Kuhn, die an die Politik appellieren: »Gegen die Wiedereröffnung der Freibäder als Außenanlage zur Saison 2021 spricht aus unserer Sicht gar nichts. Wir plädieren jedoch auch für einen Wiederbetrieb der Hallenbäder nach Ostern.« Dann wird sich zeigen, wie viele der rund 9.600 öffentlichen Bäder überlebt haben, die auf dem Onlineportal baederleben.de verzeichnet sind. Diese bundesweite Übersicht wurde von einem Team der Hochschule Koblenz nach Auswertung der Daten von 401 Gesundheitsämtern erstellt und im vorigen November präsentiert.

»Der Zeitpunkt der Fertigstellung mitten in der Pandemie und in einem Lockdown ist natürlich unglücklich gewesen und mit einer gewissen Tragik verbunden«, weiß Projektleiter Lutz Thieme. Trotzdem sei das Verzeichnis ein Gewinn. Auf der Website könne man gezielt nach Daten und Informationen über diese speziellen sportlichen Einrichtungen vor der Haustür oder im Umland suchen. Die Übersicht nutze ebenso zum Beispiel der Kommunalpolitik, die anhand des Materials die Situation im Umkreis besser einschätzen könne und Hilfen für Entscheidungen über den Ausbau oder der Modernisierung des Bäderwesens an die Hand bekomme.

Überdies ist die Website laut Thieme sei als »Open-Data-Projekt« konzipiert. Sie könne von sogenannten Badpaten gefüttert werden. Jeder sei eingeladen, die Daten für ein Schwimmbad kenntnisreich zu ergänzen oder falsche Angaben richtigzustellen und diese Informationen selbsttätig freizuschalten. So kann diese Gesamtübersicht stetig vervollkommnet werden. Am liebsten wäre es Thieme, wenn sich im Shutdown am Gesamtbestand von zirka 9.600 Bädern nichts geändert hat und sich für jedes davon ein Pate fände. Noch bewege sich deren Zahl nur im dreistelligen Bereich.