Flug abgesagt

Emil Salman/Pool/REUTERS Willkommen geheißen: Israels Premier Netanjahu empfängt den ersten Flug aus den VAE (Tel Aviv, 26.11.2020)

Eine überraschende Reise des israelischen Regierungschefs in die Vereinigten Arabischen Emirate wurde im Lauf von wenigen Stunden mitgeteilt und wieder abgesagt. Am Donnerstag teilte Benjamin Netanjahus Büro mit, dass der Premierminister nun doch nicht nach Abu Dhabi fliegen werde. Es wäre Netanjahus erster Besuch dort gewesen, seit die beiden Staaten am 15. September die »Normalisierung« ihrer diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen vereinbart hatten. Das Bevorstehen einer Reise des israelischen Regierungschefs in die Emirate war erstmals schon im November 2020, dann im Januar und erneut im Februar gemeldet worden.

Mit dem abgesagten Besuch hatten sich Gerüchte israelischer Medien verbunden, dass Netanjahu in Abu Dhabi mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammentreffen wolle. Der Kronprinz wird wegen zahlreicher Menschenrechtsverletzungen, nicht zuletzt wegen der Ermordung des oppositionellen Politikers und Publizisten Dschamal Chaschukdschi (englische Umschrift: Jamal Khashoggi), von der seit Januar amtierenden Regierung des neuen US-Präsidenten Joseph Biden demonstrativ gemieden. Israel unterhält zu Riad zwar noch keine formell normalisierten Beziehungen, ist aber intensiv bemüht, einer sich abzeichnenden Verschlechterung des Verhältnisses zwischen den USA und Saudi-Arabien und insbesondere einer Ausgrenzung des Kronprinzen entgegenzuwirken.

Da sich Netanjahus Ehefrau aktuell einer Blinddarmoperation unterziehen muss, wurde die kurzfristige Absage des Besuchs in den Emiraten mit diesem privaten Ereignis in Verbindung gebracht. Das Büro des Premierministers bemühte sich sichtlich, einer solchen Interpretation entgegenzutreten. Nach der nicht unbedingt glaubwürdigen und überzeugenden Auskunft des Büros musste Netanjahus Reise in die Emirate abgesagt werden, weil Jordanien die Überflugrechte verweigerte. Hintergrund scheint demnach das Scheitern eines geplanten Besuchs des jordanischen Kronprinzen an der Westmauer, der sogenannten Klagemauer, auf dem Tempelberg in Jerusalem gewesen zu sein. Im Kern des Konflikts scheint es um einen Streit über die Bewegungsfreiheit der Leibwache des Kronprinzen gegangen zu sein. Diese Probleme sind, objektiv betrachtet, von geringer Bedeutung, spielen aber subjektiv eine enorme Rolle.

Israelische Medien berichten, dass der Absage von Netanjahus Kurzbesuch in den Emiraten unter anderem die Sorge von deren Regierung zugrunde lag, in den israelischen Wahlkampf hineingezogen zu werden. Dort wird am 23. März ein neues Parlament gewählt – zum vierten Mal in knapp zwei Jahren. In der israelischen Öffentlichkeit wurde es als fragwürdig diskutiert, dass der Premier in der Endphase des Wahlkampfs eine Auslandsreise unternimmt. Aber Netanjahu benötigt die »Normalisierung« der Beziehungen zu einigen arabischen Staaten unter anderem auch als Begründung dafür, dass er die versprochene Annexion besetzter palästinensischer Gebiete unbefristet vertagt hat.