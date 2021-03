Tod Schutzloser

Khaled Abdullah/REUTERS Verdächtig nahe: Luftangriffe der saudischen Kriegskoalition am Sonntag auf Sanaa

Mehr als 80 Todesopfer hat ein Brand in einem Flüchtlingslager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa gefordert, berichtete dpa am Mittwoch unter Berufung auf »medizinische Kreise«. Die meisten Todesopfer seien Geflüchtete, zwischen 150 und 170 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, die meisten davon schwebten in Lebensgefahr. Bereits am Sonntag, als das Feuer ausgebrochen war, hatten die Ansarollah (»Huthis«), die die Hauptstadt kontrollieren, eine Untersuchung angekündigt.

Am Mittwoch hat allerdings die jemenitische Menschenrechtsorganisation Mwatana for Human Rights unter Berufung auf Augenzeugen schwere Anschuldigungen erhoben: Infolge eines Streits mit Geflüchteten, die seit Anfang März im Hungerstreik sind, hätten Einsatzkräfte der Ansarollah rauchende Projektile in eine geschlossene Halle geschossen, in der sich Menschen aufhielten. Diese hätten das Feuer verursacht. Die Organisation prangerte zudem die »schrecklichen Bedingungen« an, unter denen Geflüchtete inhaftiert würden, und beschuldigte die »Huthis«, einige der bei dem Feuer verletzten Menschen inhaftiert und auch Angehörigen den Zutritt zum Krankenhaus verweigert zu haben. Dabei gab sie weder bekannt, auf wie viele Zeugenaussagen sich diese Behauptungen stützen, noch wurden Indizien oder gar Beweise vorgelegt.

Der Informationsminister der von Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannten, aber seit mehr als sechs Jahren nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung«, Muammar Al-Ardschani, nutzte die Steilvorlage und sprach von einem »Massaker«. Hunderte Opfer seien in einem geheimen Massengrab beerdigt worden. Die Internationale Organisation für Migration (IOM), die eher als Serviceagentur für Migrationssteuerung und -kontrolle denn als Anwalt der Interessen von Geflüchteten bekannt ist und deren Mitarbeiter laut Pressemitteilung während des Brandes ebenfalls vor Ort waren, forderte »humanitären Zugang« zu den Verletzten.

Ereignet hat sich der Brand an dem Tag, an dem die Kriegskoalition unter Führung Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate infolge von Drohnen- und Raketenangriffen der Ansarollah auf Ölanlagen im Nachbarland Saudi-Arabien schwere Bombenangriffe auf Sanaa flog. Die Koalition ist dafür bekannt, regelmäßig Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen zu attackieren – und auch am Sonntag waren Gebäude ganz in der Nähe des kurz danach abgebrannten Flüchtlingslagers getroffen worden.

Der Jemen bleibt auch nach sechs Jahren verheerenden Krieges Transitland für Hunderttausende Menschen vom Horn von Afrika auf der Suche nach Jobs in den Golfstaaten, insbesondere in Saudi-Arabien. Durch die Coronapandemie ist die Zahl der Ankünfte von Neuankömmlingen zwar von 138.000 im Jahr 2019 auf 37.500 in 2020 gesunken, diese Bewegung ist aber keinesfalls zum Erliegen gekommen. Die Flüchtenden sind in dem Land, das wegen Krieg und Blockadepolitik der Kriegskoalition unter der schwersten humanitären Krise unserer Zeit leidet und in dem nur noch weniger als die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen in Betrieb sind, besonders gefährdet, an Krankheiten wie Cholera, aber auch Covid-19 zu erkranken. Viele von ihnen fallen zudem brutalen Schmugglern und Lösegelderpressern in die Hände, werden misshandelt und vergewaltigt.

Die fatale humanitäre Lage im Jemen thematisierte am Mittwoch auch David Beasley, Chef des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen, nachdem er in einem jemenitischen Krankenhaus unterernährte Kinder an der Schwelle zum Tod besucht hatte. Beasley bezeichnete die Situation in dem Land erneut als »Hölle« und betonte, die Katastrophe sei ausschließlich von Menschenhand gemacht. Er erklärte, das WFP benötige Hilfen für den Jemen in Höhe von 685 Millionen Euro für die nächsten sechs Monate. Zur Verfügung stünden aber lediglich 252 Millionen. Bei einer Geberkonferenz für den Jemen Anfang des Monats waren statt der benötigten 3,18 Milliarden Euro lediglich 1,4 Milliarden zusammengekommen. Hilfsorganisationen hatten sich genau wie UN-Generalsekretär António Guterres zutiefst enttäuscht gezeigt.