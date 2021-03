Krankenschwestern geben wegen Coronastress auf

Genf. Durch den immensen Druck in der Coronapandemie wollen immer mehr Pflegekräfte aus dem Beruf ausscheiden. In fast jedem fünften der befragten Länder werde dieser Trend beobachtet, teilte der Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) am Donnerstag in Genf mit. Es sei davon auszugehen, dass die Arbeitslast, die mangelhafte Ausstattung der Kliniken, die Gefahr eines Burnouts und generell der Stress die Ursachen dafür seien. Der ICN forderte bessere Löhne und Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeitregelungen insbesondere für ältere Krankenschwestern und Unterstützung bei der Bewältigung der Traumata des vergangenen Jahres. (dpa/jW)