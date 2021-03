Gedenken an Fukushima

Issei Kato/REUTERS Gegen die weitere Nutzung von Atomkraft: Protest vor dem Tepco-Hauptquartier in Tokio am Donnerstag

Mit stillem Gedenken, Gebeten und Blumen haben Menschen in Japan der Opfer der verheerenden Dreifachkatastrophe von Erdbeben, Tsunami und atomaren Super-GAU vor einem Jahrzehnt gedacht. Um 14.46 Uhr (Ortszeit) legten sie am Donnerstag bei einer staatlichen Gedenkzeremonie in Tokio sowie an vielen anderen Orten eine Schweigeminute ein. Zu dem Zeitpunkt hatte am 11. März 2011 das Erdbeben die Region Tohoku im Nordosten Japans erschüttert. In der Folge hatte eine gigantische Flutwelle alles mit sich gerissen, rund 20.000 Menschen starben.

Der Jahrestag wurde auch von der seit zehn Jahren gewachsenen Antiatomkraftbewegung für Protest genutzt. Rund 300 Menschen demonstrierten (Bild) vor der Zentrale des Betreibers des Atomreaktors Fukushima Daiichi, Tepco. Inzwischen berichtete der japanische Fernsehsender NHK von weiteren Problemen in der Atomruine. Der Wasserpegel im Untergeschoss des zerstörten Reaktors 3 sei aus noch ungeklärter Ursache gestiegen. Dies deutet auf mögliche neue Schäden durch ein schweres Erdbeben hin, das erst kürzlich die Unglücksregion erschütterte. Rund 4.000 Arbeiter sind weiterhin tagtäglich in der Atomruine mit Bergungsarbeiten beschäftigt. Bis zu 40 Jahre wird es nach amtlichen Angaben dauern, bis die Anlage stillgelegt ist, doch halten Kritiker diesen Zeitrahmen für viel zu optimistisch.

Noch immer weiß niemand, wo genau sich der geschmolzene Brennstoff befindet. Hinzu kommt die Frage, was mit den inzwischen mehr als eine Million Tonnen gefilterten Wassers aus den zerstörten Reaktoren geschehen soll, die in 1.000 riesigen Tanks auf dem Gelände gelagert sind. Laut Tepco werden die Tanks im Herbst 2022 voll sein. Rund 14 Millionen Tonnen radioaktiver Abraum wie Erdboden, Bäume und Sträucher, der bei der vom Staat großflächig in der Präfektur Fukushima angeordneten Dekontaminierung angefallen war, lagert in Bergen von Plastiksäcken in Sammelstellen. Sie werden nun in Zwischenlager transportiert, die in Ortschaften in unmittelbarer Nähe der Atomruine errichtet wurden. Die Regierung hat zugesagt, die Säcke in 30 Jahren wieder aus der Präfektur herauszuschaffen. Doch wo der verstrahlte Abraum am Ende landen soll, steht noch nicht fest.

In Deutschland, das nach dem Super-GAU in Japan den Atomausstieg einleitete, hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) derweil am Donnerstag einen Zwölfpunkteplan für dessen Vollendung vorgelegt. Wie Schulze in dem Papier ausführt, haben die Schließung von Brennelemente- und Uranfabriken, eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Staaten und ein beschleunigter Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energieträger höchste Priorität. Ohne die Schließung der Atomfabriken im nordrhein-westfälischen Gronau und im niedersächsischen Lingen könne der deutsche Atomausstieg nicht vollendet werden, sagte die Ministerin. »Unser Atomausstieg ist nicht mit der Produktion von Brennstoff und Brennelementen für Atomanlagen im Ausland vereinbar.« Der einzige Weg führe über die Entschädigung von Betreibern, erläuterte Schulze weiter. (dpa/jW)