Blitzschnell wäre besser

Sascha Klahn/dpa WM in Ägypten: Deutsche Handballer in der Gartenanlage des Hotels in Kairo (17.1.2021)

Alfred Gislason lamentierte nicht. Zetern und Zaudern ist nicht sein Ding. Der Ausfall von Paul Drux, seinem Superjoker für die Olympiaqualifikation, sei zwar »richtig schade«, sagte der Bundestrainer der deutschen Handballer. Doch er verwies sofort auf seinen breiten Kader von 19 Spielern. »Das ist ein bisschen Glück im Unglück«, so Gislason.

Das kurzfristige Fehlen von Drux, soviel steht fest, trifft das deutsche Team an einer neuralgischen Stelle. Bei aller durch die Rückkehrer hinzugewonnenen Qualität in der Defensive: Durch die Knieverletzung (Außenmeniskusschaden) des enorm zweikampfstarken und variabel einsetzbaren Rückraumspielers könnte der Angriff bei der ohnehin schon kniffeligen Olympiamission zur Problemzone werden.

Schon bei der historisch schlechten WM im Januar (Platz 12) hakte es in den entscheidenden Momenten im deutschen Offensivspiel. Drux hatte sich als Gislasons Edeljoker immer wieder als belebendes Element erwiesen – eine Option, die dem Isländer in den Spielen gegen Vizeweltmeister Schweden (Freitag, 15.15 Uhr/ARD), den EM-Vierten Slowenien (Samstag, 15.35 Uhr/ZDF) und Afrikavertreter Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr/ZDF) nun fehlt. Die Verantwortung lastet jetzt noch mehr auf den Schultern von Spielmacher Philipp Weber und Shooter Julius Kühn. Auch die bei der WM fehlenden Linkshänder Steffen Weinhold und Fabian Wiede sowie Sebastian Heymann sollen (und müssen) den Angriff mit ihrer Wucht (Weinhold und Heymann) und ihrem Spielwitz (Wiede) beleben, wenn Deutschland am Ende des Viererturniers als Erst- oder Zweitplazierter das Ticket für Tokio in den Händen halten will.

Der Schlüssel zum Erfolg dürfte jetzt noch mehr im Tempospiel liegen. Mit einer Art Überfalltaktik, bei der Ballgewinne in der Abwehr blitzschnell in Gegenstoßtore aus der ersten und zweiten Welle umgemünzt werden, will Gislason die hochkarätigen Gegner überrumpeln. Solch einfache Treffer schonen angesichts des Mammutprogramms von drei Spielen in drei Tagen einerseits wertvolle Kräfte. Zum anderen ist klar: Je häufiger das deutsche Team über den Schnellangriff zum Erfolg kommt, desto seltener muss es sich die Tore im Positionsangriff mühsam erarbeiten.

Die Schweden, die mit einer ähnlichen Taktik im Januar WM-Silber geholt hatten, stellten ihre gute Form am Dienstag abend noch einmal unter Beweis: In der EM-Qualifikation siegte das Team von Nationaltrainer Glenn Solberg gegen Montenegro mit 27:24 – und schonte dabei Kräfte. »Freitag gehen wir all in«, versprach Solberg: »Ein Sieg gegen Deutschland wäre natürlich ein guter Start.« (sid/jW)