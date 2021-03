Al-Dschasira auf Rechtskurs

EPA/PETER FOLEY Schwerer Stand nach 2001: Al-Dschasira-Studio in New York City

Die vom Emirat Katar finanzierte panarabische Fernsehstation Al-Dschasira startet in den USA eine digitale Plattform. Gerichtet ist das Angebot an konservative Amerikaner, die ihre Meinung in den Mainstreammedien nicht wiederfinden. Der sinnige Name: Rightly (richtig). Mit Scott Norvell holt sich der Sender einen Kenner des Metiers an Bord.

Rightly will »die rassische, kulturelle und generationsübergreifende Vielfalt der Mitte-rechts-Politik in den USA« genauer widerspiegeln als »die existierenden Publikationen«, zitiert die britische Tageszeitung The Guardian am 24. Februar online aus einer Pressemitteilung von Norvell. Diese Ansichten sind seiner Meinung nach in den Mainstreammedien unterrepräsentiert. »Der amerikanische Konservativismus ist nie monolithisch gewesen«, so Norvell. »Wir wollen neue Amerikaner, junge Amerikaner und farbige Amerikaner zusammenbringen und konservative Ideen präsentieren, die Barrieren überwinden«, heißt es in der Pressemitteilung.

Norvell war lange Blogger und Kolumnist für die Webseite von Fox News. Seine Kolumne hatte den Namen »Tongue Tied« (»gefesselte Zunge«), im übertragenen Sinne aber auch »zum Schweigen gebracht«. Dort beschäftigte er sich mit allem, was seiner Meinung nach nach extremer politischer Korrektheit roch. Und Fox News gehört zum Medienimperium des Ruprecht Murdoch. Seine Sender und Zeitungen verfolgen eine rechtskonservative Linie.

Mitarbeiter des englischsprachigen Al-Dschasira-Kanals halten die Pläne nach Informationen des Guardian für einen »schlechter Witz«. Sie hatten davon aus den Medien erfahren. Die sahen Al-Dschsira bis jetzt eher als Alternative zu allen westlichen Medien inklusive Fox News. Nicht nur in der arabischen Welt, auch in Asien und Afrika. Manche in der Belegschaft würden die neue Plattform Rightly nur noch ironisch »Wrongly« also »Falsch« nennen, erfuhr der Guardian. In einem internen Brief an das Management, den der Guardian einsehen konnte, protestierten Ende Februar mehr als hundert Mitarbeiter des Senders gegen die geplante Plattform, die ihre journalistischen Prinzipien verrate und der »Marke und Arbeit des Netzwerks Al-Dschasira irreparabel schaden« werde. Rightly sei ein »Affront gegen die ethische, journalistische und redaktionelle Vision und Richtlinie von Al-Dschasira«.

»Die Medien in den USA sind bereits polarisiert, und die Einführung von Rightly ist keine Lösung, sondern verstärkt das Problem«, heißt es in dem offenen Brief. Es sei jetzt schon schwierig, aus den USA für Al-Dschasira zu arbeiten und erst recht, wenn der Sender in Zukunft mit einer politischen Ideologie in Verbindung gebracht würde. Seit den Anschlägen vom September 2001 hat der Sender in den USA kaum eine Lobby, weil er auch Propagandavideos von Al-Qaida in seine Berichte einbaute und deren Führer interviewte.

Zwischen dem englischsprachigen und dem arabischen Programm besteht allerdings ein erheblicher Unterschied. Während der Sender auf Arabisch einem konservativen Islam das Wort redet, gibt er sich auf Englisch liberal. Es scheint, als wollten die Financiers in Doha mit der Plattform einen Fehler der Vergangenheit ausmerzen. Sie hatten versäumt, rechtzeitig Kontakt zum Umfeld von Donald Trump aufzubauen. Trumps Erfolg hatte die Kataris kalt erwischt. Vier Jahre saßen sie in Washington am Katzentisch, das soll ihnen nicht noch einmal passieren.