Verfassungsschutz ist das Problem

Zu jW vom 6./7.3.: »AfD klagt mit Erfolg«

Es bedarf keiner Phantasie, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der Versuch des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), die AfD als Verdachtsfall einzustufen, aus den eigenen Reihen heraus torpediert worden ist. Ob das auf Bundes- oder auf Länderebene erfolgt ist, spielt keine Rolle. Somit erweist sich wieder einmal, dass im Kampf gegen rechts das BfV das Hauptproblem ist. Es scheint so gewollt zu sein.

Hellmut Kapfenberger, per E-Mail

Entpolitisierter »Weltfrauentag«

Zu jW vom 5.3.: »100 Jahre 8. März«

Mit der gezielt verbreiteten Umbenennung in »Weltfrauentag« wird der Internationale Frauentag willkürlich entpolitisiert, verallgemeinert, verwässert. Die meisten Menschen werden unreflektiert diese Bezeichnung übernehmen und sich der gravierenden inhaltlichen Unterschiede gar nicht bewusst werden. »International« steht für politische Inhalte in internationalem Zusammenhang. Es steht für die Entstehung dieses Tages auf dem zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale 1910 auf Initiative der sozialistischen Politikerin Clara Zetkin. (…) Am 19. März 1911 wurde der Internationale Frauentag zum ersten Mal gefeiert. Das Datum 8. März hängt auch zusammen mit dem Streik russischer Frauen in Petrograd in Verbindung mit der Februarrevolution 1917. 1921 soll bei der Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen die bulgarische Delegation den 8. März zum Datum für den Internationalen Frauentag erklärt haben.

Die Geschichte zeigt also deutlich den politischen Hintergrund und die internationale Bedeutung dieses Tages. Der Kampf der Frauen für ihre Rechte ist auch heute – und gerade in Pandemiezeiten – noch längst nicht zu Ende. Es geht nicht nur um Quoten, sondern um Anerkennung von Leistungen, um Zugang zu allen Berufen, schließlich um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Noch immer liegt die Entlohnung von Frauen in der BRD um 20 Prozent unter der von Männern. Noch immer gibt es sogenannte »Frauenberufe«. Wären Pflegeberufe nicht so schlecht bezahlt, gäbe es in der BRD heute genügend Pflegekräfte, und man müsste sie nicht im Ausland anwerben. In der DDR war man schon weiter. Da stand Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier.

»Welttage« gibt es zuhauf: Weltspartag, sogar einen Weltpartytag! Der ist heute jedoch weniger aktuell. Bleiben wir doch beim Internationalen Frauentag! Nicht nur aus historischen Gründen! Er bleibe ein internationaler Kampftag! Es ist noch viel zu tun.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Mittel zum Zweck

Zu jW vom 3.3.: »Koordiniert gegen Russland«

Glaubt jemand ernsthaft, die Mächtigen in den USA und in Deutschland interessierten sich wirklich für das Schicksal eines Herrn Nawalny? Dient er nicht wie so viele andere lediglich als Mittel zum Zweck? (…) Nehmen wir einmal an, Deutschland unterhielte zu Russland ähnlich gute Beziehungen wie etwa zu (…) Saudi-Arabien. Ein gewisser N. säße seit zwei Jahren ohne Anklage im russischen Gefängnis, welches Verbrechen ihm vorgeworfen wird, bleibt unklar. Würde irgendein Hahn (…) danach krähen, Sanktionen fordern, gar Waffenlieferungen stoppen? Wohl kaum, aber tatsächlich gibt es mit der Prinzessin Basmah in (…) Saudi-Arabien momentan genau einen solchen Fall, wie einige bürgerliche Medien in diesen Tagen berichtet haben. Von vergleichbaren Vorkommnissen im NATO-Partnerland Türkei, mit dem wir gemeinsam – notfalls militärisch – die »westlichen Werte« gegen wen auch immer verteidigen, ganz zu schweigen. Mit anderen Worten: Wenn es darum geht, Russland massiv unter Druck zu setzen, zu diskriminieren, verächtlich zu machen, ist jedes Mittel recht – selbst eine Figur wie Nawalny.

Übrigens habe ich noch einen anderen Grund, mich zu diesem Thema zu äußern: Im Jahre 1973 habe ich mir erlaubt, einen damaligen, im Westen hochgelobten »Kreml-Kritiker« namens A. Sacharow in einem Diskussionsbeitrag auf dem Hamburger Parteitag der DKP scharf zu kritisieren. Er hatte, nachdem er lange Zeit dazu geschwiegen hatte, weil Chile so weit weg sei, einen Appell an die faschistische Militärjunta zugunsten des Dichters und Kommunisten Pablo Neruda gerichtet und u. a. damit begründet, der Tod dieses großen Dichters »würde auf lange Zeit die Ära der Wiedergeburt und Konsolidierung verdunkeln, die Ihre Regierung versprochen hat«. Diese Aussage nannte ich den Gipfel reaktionärster Argumentation. Im Ergebnis wurde ich ein Jahr später fristlos aus dem Schuldienst des Landes Niedersachsen entlassen, unter anderem mit Hinweis auf diesen Diskussionsbeitrag, der sich auch noch mit dem Wirken anderer »Kreml-Kritiker« zur damaligen Zeit beschäftigte. Die deutsche Justiz brauchte immerhin elf Jahre (!), bis das Oberverwaltungsgericht Lüneburg in einem Urteil meine Entlassung als rechtswidrig aufhob und unter anderem feststellte, dass meine Äußerung nicht gegen das für Beamte geltende Gebot der politischen Mäßigung verstoßen haben.

Hans-Joachim Müller, Bad Zwischenahn

Mehr Bodenständigkeit

Zu jW vom 8.3.: »So schreibt sich Krise«

Die Analyse zum Niedergang des HSV greift zu kurz. Zum einen hat der Verein 1983 die Krone im europäischen Fußball eher glücklich und nicht vollkommen verdient gewonnen, da man sich nach dem schnellen und überraschenden Führungstor durch eine verunglückte Flanke eigentlich nur noch hinten reingestellt hat, während der Gegner Juventus Turin über mehr als 80 Minuten nahezu alleine das Spiel machte. Zum anderen hat die jahre- bzw. jahrzehntelange Talfahrt nicht nur rein sportliche Gründe, sondern auch sehr viel mit einem sich bis in die Gegenwart vor allem selbst überschätzenden Umfeld zu tun, wo – ähnlich wie bei den lokalen Eliten an der Elbe – häufig mehr der Schein als das Sein im Mittelpunkt steht. Deshalb hilft hier nur eine radikale Kehrtwende hin zu mehr Bodenständigkeit aus der Misere, wobei man sich auch stärker an das Auftreten von früheren Spielern wie etwa Erwin Seeler erinnern sollte, der immerhin aus der Arbeitersportbewegung stammt!

Rasmus Ph. Helt, Hamburg