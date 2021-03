Kein Ring, kein Park

Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie aus. Das teilte das Veranstalternetzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit »Rock am Ring« am Nürburgring, »Rock im Park« in Nürnberg, das »Hurricane-Festival« in Niedersachsen, »Southside« in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg, das »Deichbrand« bei Cuxhaven, »Sonne Mond Sterne« in Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und das Schweizer »Greenfield-Festival«. (dpa/jW)