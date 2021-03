Kooperation bei Wasserstoff

Gleb Garanich/Reuters Auch für Wasserstoff nutzbar? Kompressorstation an Gasleitung in der Ukraine

Die Europäische Union soll im Kampf gegen den Klimawandel eine engere Kooperation mit Russland suchen: Dieser – auf den ersten Blick überraschende – Vorschlag ist in einem Strategiepapier enthalten, das die Bundesregierung im Vorfeld des EU-Gipfels am 25./26. März in Umlauf gebracht hat. Der Gipfel wird sich insbesondere mit den Beziehungen zur Russischen Föderation befassen, die zuletzt immer mehr in Konflikte abglitten.

Allerdings sieht das EU-interne Papier, aus dem am Wochenende die Financial Times Auszüge zitierte, keine Abkehr von dem Konfliktkurs vor. Die anonymen Autoren erheben in ihm die üblichen Vorwürfe gegen Moskau und plädieren dafür, sich nicht nur eng mit den USA in Sachen Russland-Politik abzustimmen, sondern auch frisches Geld lockerzumachen, um damit »zivilgesellschaftliche Organisationen« in Russland zu unterstützen, sprich: zu versuchen, Moskau die eigenen Bürger auf den Hals zu hetzen. Zugleich heißt es aber, eine gewisse Kooperation mit Russland sei in mancherlei Hinsicht »unersetzlich«, etwa in Nordafrika und in Nahost. Und es stimmt ja: Gegen Moskau werden Berlin und die EU wohl weder in Libyen noch in Syrien einen Fuß auf den Boden bekommen.

Als ein Feld, auf dem es gelingen könne, eine Arbeitsebene mit der russischen Regierung zu bewahren und so die Voraussetzungen für eine punktuelle politische Kooperation zu schaffen – »Brücken zu bauen«, so lautet der PR-Ausdruck dafür –, identifiziert das Berliner Papier »multilaterale Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen«. Konkret wird etwa eine Zusammenarbeit bei der Bereitstellung und Nutzung von Wasserstoff als Energieträger genannt.

Der Hintergrund: Um die »Energiewende« weg von Kohle, Öl und Gas hin zu erneuerbaren Energieträgern zu schaffen, setzen Berlin und Brüssel zunehmend auf Wasserstoff. Das flüchtige Element soll in fernen Ländern – die über mehr Sonne und Wind verfügen als das allzuoft wolkenverhangene Deutschland – gewonnen und dann antransportiert werden, um die in ihm gespeicherte Sonnen- oder Windenergie freizusetzen. In Brennstoffzellen beispielsweise, wie sie schon seit geraumer Zeit U-Boote der deutschen Marine antreiben. Als potentiellen Wasserstofflieferanten haben deutsche Strategen neben den Ländern Nordafrikas seit einiger Zeit auch Russland im Blick. Das muss sich seinerseits früher oder später ohnehin Gedanken machen, wie es seinen Haushalt finanzieren will, wenn – vielleicht schon ab 2030 – die EU immer weniger Erdöl und Erdgas importiert.

Die Grundidee hat kürzlich Johann Saathoff beschrieben, Berlins Regierungsbeauftragter »für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland«. Der ist zugleich »energiepolitischer Koordinator« der SPD-Bundestagsfraktion. Russland, so schwärmte Saathoff vor rund einem Monat in einem Beitrag für das Handelsblatt, habe auf seiner gewaltigen Fläche eine »rechnerische Kapazität« für Windkraft von »mindestens dem Tausendfachen der heute in Deutschland installierten« Anlagen. Bis dort Windräder zur Gewinnung »grünen« Wasserstoffs installiert seien – gern mit deutscher Technologie, für die sich dadurch neue »Exportchancen« ergäben –, könne Russland »türkisen« Wasserstoff aus Erdgas herstellen, bei dem der anfallende Kohlenstoff aufgefangen und gelagert oder auch weiterverwendet wird. Saathoff hatte sich die Idee nicht aus den Fingern gesogen. Sie wird seit vergangenem Jahr in Wirtschaftskreisen immer häufiger thematisiert. Siemens hat schon Ende 2020 mitgeteilt, man werde mit dem russischen Erdgasförderer Nowatek bei der Herstellung »grünen« Wasserstoffs kooperieren. Besonders praktisch: Russlands Erdgaspipelines könnten auch für den Transport von Wasserstoff genutzt werden. Das wäre wohl deutlich günstiger als die Anlieferung aus Marokko per Tanker.

Die Bundesregierung treibt die Debatte in Kooperation mit einschlägigen Wirtschaftsverbänden bereits seit dem vergangenen Jahr voran. In der EU kämpft sie damit freilich gegen die üblichen Verdächtigen aus der antirussischen Fraktion.