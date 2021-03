Auf Eskalation aus

Yves Herman/REUTERS Die katalanischen EU-Abgeordneten Antoni Comín, Carles Puigdemont und Clara Ponsantí protestieren am Dienstag in Brüssel

Auch auf europäischer Ebene wird der Konflikt um Katalonien ausgetragen. Am Dienstag hob das EU-Parlament die Immunität des katalanischen Expräsidenten Carles Puigdemont sowie von zwei weiteren katalanischen EU-Abgeordneten, Antoni Comín und Clara Ponsatí, auf Antrag des spanischen Obersten Gerichtshofs auf. 400 Parlamentarier stimmten für die Entscheidung, 248 dagegen, und 45 enthielten sich.

In der spanischen Regierung sorgte die Entscheidung am Mittwoch für Diskussionen. Der Chef des Linksbündnisses Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, forderte seinen Koalitionspartner, den sozialdemokratischen PSOE, auf: »Sagen Sie, ob ein politischer Konflikt existiert.« Zuvor hatten die EU-Abgeordneten des PSOE für den Entzug der Immunität, die von UP jedoch dagegen gestimmt. Dolors Sabater von der katalanischen Linksformation Kandidatur der Volkseinheit (CUP) erklärte, das EU-Parlament habe sich vom spanischen Staat erpressen lassen.

Gegen Wählerwillen

Puigdemont selbst erklärte gegenüber Euronews, er und seine ehemalige Regierung seien »von mehr als einer Million Menschen gewählt« worden, »um jene Ideen zu verteidigen, die die spanische Justiz uns jetzt vorwirft«. Der Entzug der Immunität sei daher »politisch motiviert«. Trotzdem hätten er und seine zwei Kollegen weiter die »Hoffnung, von den EU-Institutionen geschützt zu werden«.

Auch die menschenrechtspolitische Sprecherin der Partei Die Linke, Zaklin Nastic, meldete sich zu Wort. In einer Mitteilung erklärte sie, die EU dürfe »sich nicht zum Spielball spanischer Eskalationspolitik machen«, da die Aufhebung der Immunität »die Grundfesten der europäischen Demokratie« gefährde und »die Unabhängigkeit des Europaparlaments in Frage« stelle. Zudem warnte Nastic davor, dass »die spanische Regierung diese Entscheidung des EU-Parlaments als Freibrief für weitere Repressionen gegen politische Aktivistinnen und Aktivisten sieht«.

Mit dem Beschluss vom Dienstag besteht die Gefahr, dass Puigdemont an Spanien ausgeliefert wird. Dort werden ihm Aufruhr, Rebellion sowie Veruntreuung von Staatsgeldern vorgeworfen, welche er für die Durchführung des von Madrid für illegal erklärten Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens 2017 ausgegeben haben soll. Im Herbst 2017 setzte er sich nach Belgien ab, nachdem ihn die spanische Justiz angeklagt hatte. Menschenrechtler befürchten, dass ihn in Spanien kein fairer Prozess erwarte.

Andere die Unabhängigkeit Kataloniens befürwortende Politiker, die 2017 im Land geblieben waren, wurden zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Sieben von ihnen entzog ein spanisches Gericht ebenfalls am Dienstag das Recht auf offenen Vollzug. Sie müssen nun mit sofortiger Wirkung zurück ins Gefängnis. Einer von ihnen ist der Vorsitzende der sozialdemokratischen ERC, Oriol Junqueras – der Partei, die voraussichtlich den nächsten Regierungschef Kataloniens stellen wird. Obwohl der katalanische Ableger des PSOE, die Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), die Regionalwahlen am 14. Februar gewonnen hatte, stellen auch im künftigen Parlament die Unabhängigkeitsbefürworter die Mehrheit.

Weitere Zerrüttung

Die Beziehung zwischen Zentralstaat und katalanischer Regionalregierung war bereits vor dem Beschluss angespannt. Symbolisch dafür steht der Besuch des spanischen Königs Felipe VI. vor einer Woche, als das Staatsoberhaupt gemeinsam mit Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Katalonien kam, jedoch nicht von der dortigen Regierung empfangen wurde. Zur Begründung führte ein Sprecher der katalanischen Regierung gegenüber der Tageszeitung El País eine Rede des Königs an, in deren Rahmen dieser das Unabhängigkeitsreferendum verurteilt hatte. Auch dass sich Premier Sánchez trotz einer Vielzahl von Skandalen um die spanische Krone in den vergangenen Monaten konsequent auf die Seite des Königs schlägt, trägt nicht unbedingt zu einer Glättung der Wogen bei – weder in Katalonien noch beim Koalitionspartner Unidas Podemos.