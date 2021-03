Gleiche Bedingungen bei Jobs gefordert

Berlin. Die Situation für die Beschäftigten in Ost und West anzugleichen, das bleibt das Ziel der IG Metall im aktuellen Tarifkonflikt. »Die Beschlüsse unserer Tarifkommissionen sind eindeutig und unverändert. Die Angleichung der Arbeitsbedingungen ist gegenüber den Arbeitgeberverbänden adressiert und heißt Tarifliches Angleichungsgeld«, wird die IG-Metall-Bezirksleiterin für Berlin/Brandenburg/Sachsen, Birgit Dietze, in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung zitiert. Inzwischen sind in anderen Branchen, wie im öffentlichen Dienst, längst die regionalen Arbeitssituationen angeglichen worden. (jW)