Ex-AfD-Chefin berichtet von reichem Spender

Berlin. Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat von Treffen mit einem wohlhabenden »diskreten Unterstützer« der Partei berichtet. In einem Beitrag, den das ZDF-Magazin »Frontal 21« am Dienstag abend ausstrahlte, verweist die 2017 aus der AfD ausgetretene Bundestagsabgeordnete unter anderem auf ein Treffen in Zürich im Dezember 2015, an dem nach ihrer Erinnerung auch der heutige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen teilgenommen habe. Meuthen wollte sich zu dem Bericht am Mittwoch nicht äußern. Petry sagte auf Anfrage, als sie damals gemerkt habe, dass hier nicht auf dem üblichen Weg Geld gespendet werden sollte, »war das Thema für mich erledigt«. Die Bundestagsverwaltung hat wegen rechtswidrig erhaltener Spenden mehrfach Strafzahlungen gegen die AfD verhängt. (dpa/jW)