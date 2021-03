Lieber weiter so

REUTERS/Kim Kyung-Hoon Heute keine Seltenheit mehr: Protest gegen Atomkraft am 6. Juni 2012 in Tokio

Vor zehn Jahren wurde Japan von einer Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und atomarem Super-GAU erschüttert. Trotz des anfänglichen Schocks hatte das Inferno nur geringe Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft.

Die Katastrophe vom 11. März 2011 (in Japan auch als »311« bezeichnet) erschreckte ein von einer jahrelangen Wirtschaftsstagnation geschwächtes und an fehlendem Selbstvertrauen leidendes Land. Das bisschen Vertrauen, das die Eliten zuvor noch besessen hatten, ging endgültig verloren. Viele erwarteten, dass Japan in sich gehen und eine »Katharsis durch Atomkraft« folgen würde. Krisen können ja bekanntlich echte Veränderungen bewirken. Kiyoshi Kurokawa, Vorsitzender einer Untersuchungskommission über die Atomhavarie, benannte in seinem Bericht deren Ursachen klar und deutlich: Die laschen Sicherheitsbestimmungen des von Tepco betriebenen Atomkraftwerks Daiichi Fukushima, die letztlich zur Katastrophe führten, waren Insidern bekannt. Doch Konformismus, starre Hierarchien und fehlende Transparenz bei staatlichen Institutionen und Strombetreibern verhinderten eine Benennung der Defizite.

Daraus folgte für viele die Einsicht, dass sich Japan von den Konventionen seiner Kultur, seinem Partikularismus und seiner Insularität lösen müsse. Andere stellten die japanische Moderne und Industrialisierung insgesamt in Frage. Sie propagierten ein Zurück zu mittelalterlichen Denkformen und einer ökologischen Utopie, die sie in der Edo-Zeit (1603–1868), als Japan von der Außenwelt abgeschlossen lebte, verwirklicht sahen. Aber auch aktive und organisierte Teile der Gesellschaft gerieten in Bewegung. Proteste gegen Atomkraft bekamen Zulauf, viele Japaner demonstrierten zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Straße. Langjährige Aktivisten hofften, dass sich dies auch in Japan endlich verstetigen könnte.

Doch die große Wende blieb aus, ein Paradigmenwechsel fand nicht statt. Die japanischen Institutionen zeigten sich resilient. Symptomatisch dafür steht das Misslingen des Atomausstiegs, der nach »311« vom damaligen Premier Naoto Kan angekündigt worden war. Die Skepsis gegenüber den Eliten und anhaltende Intransparenz führten aber auch zu keiner breiten Bewegung, wie dies in anderen Ländern der Fall war. Dafür fehlt es an einer hinreichenden Politisierung in der Gesellschaft, die sich auch nach »311« nicht einstellte. Als Grund dafür gilt vor allem der japanische Schulunterricht, der während Jahrzehnten die politische Bildung gezielt vernachlässigt hat.

Mit den Liberaldemokraten (LDP) gewann 2012 die Establishmentpartei schlechthin in Japan die Unterhauswahlen. Einen Rechtsruck verzeichnete der Inselstaat jedoch nur in der Politik – insbesondere in der LDP mit dem rechtskonservativen Shinzo Abe am Ruder –, nicht in der Gesellschaft. »Die LDP konnte nämlich ihren Anteil der Stimmen aller Wahlberechtigten (inklusive der Nichtwähler, jW) bei der Verhältniswahl von etwa 17 Prozent, den sie 2009 erreichte, nicht steigern«, analysiert Eiji Oguma, Soziologieprofessor an der Keio-Universität in Tokio, für jW die politische Entwicklung. Was sich nach »311« aber änderte, war die Wahlbeteiligung insgesamt, die 2012 um zehn Prozentpunkte sank. Von dieser gewachsenen Wahlabstinenz und der politischen Apathie konnte einzig die LDP mit ihrer relativ großen Stammwählerschaft profitieren.

Der neue Premier Abe lenkte zudem den öffentlichen Fokus von Super-GAU und wirtschaftlicher Stagnation weg und begann 2013 – lange bevor Donald Trump mit seinem »Make America Great Again« auf der politischen Bühne erschien – mit dem Slogan »Japan ist zurück« so etwas wie Aufbruchstimmung zu verbreiten. Er präsentierte auch das Rezept für den herbeigesehnten Aufschwung: sein Wirtschaftsprogramm »Abenomics«, das zwar auf hohen Staatsausgaben basierte, aber letztlich nur die Deregulierung des Arbeitsmarktes verschärfte. Der größten Oppositionspartei, der Demokratischen Partei Japans (heute Konstitutionell-Demokratische Partei), die von 2009 bis 2012 regiert hatte, haftet bis heute das Image der »Krisenpartei« an, was ihre geringe Popularität miterklärt.

Die Bereitschaft in der Gesellschaft, sich zu organisieren, nahm zu. Protest durch Demonstrationen auszudrücken wurde auch in Japan zum Normalfall. Beispielhaft dafür kann das Jahr 2015 gesehen werden, als ein deutliches Zeichen gesetzt wurde: Durch den Protest vieler Mitglieder der Antiatomkraftbewegung konnte eine starke Militarisierung Japans und die von Abe anvisierte Änderung der Friedensverfassung verhindert werden.