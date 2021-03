Italien will »Sputnik V« produzieren

Rom. Italien wird als erstes EU-Land den russischen Coronaimpfstoff »Sputnik V« produzieren. Das italienisch-schweizerische Pharmaunternehmen Adienne werde das Vakzin ab Juli in der Lombardei herstellen, teilte der Sprecher der italienisch-russischen Handelskammer, Stefano Maggi, am Dienstag AFP mit. Von Juli bis Januar nächsten Jahres sollen zehn Millionen Impfstoffdosen produziert werden, erklärte Maggi weiter. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hatte am Donnerstag ein Prüfverfahren zur EU-weiten Zulassung des russischen Impfstoffs gestartet. (AFP/jW)