Westbank: Kapazität von Kliniken erschöpft

Ramallah. Nach einem starken Anstieg der Coronainfektionen haben die Krankenhäuser im von Israel besetzten Westjordanland nach Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Ministerpräsident Mohammed Schtaje sagte am Dienstag bei einer Kabinettssitzung, die Kliniken seien zu 100 Prozent ausgelastet. Die Intensivstationen seien sogar überbelegt. Die Zahl der Infektionen nimmt seit einigen Wochen stark zu. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah wurden am Dienstag 1.693 neue Fälle verzeichnet. (dpa/jW)