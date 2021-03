IG BAU will Tarifziele erreichen

Frankfurt am Main. In der ungebrochenen Hochkonjunktur der deutschen Baubranche will die IG Bauen, Agrar, Umwelt für die Beschäftigten mehrere tarifliche Ziele durchsetzen. Für die rund 850.000 Beschäftigten müsse es mit einem kräftigen Einkommensplus eine Anerkennung für ihren Einsatz unter erschwerten Bedingungen geben. Außerdem müssten Bauarbeiter für die langen, meist unbezahlten Fahrten zu den Baustellen eine angemessene Entschädigung erhalten, verlangt die Gewerkschaft. Die Baubranche in Deutschland hat im Jahr 2020 einen Rekordumsatz erzielt, zu dem das Statistische Bundesamt am Mittwoch Details vorstellen will. (dpa/jW)