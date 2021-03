Die Post geht ab

Fabrizio Bensch/REUTERS Maximale Arbeitshetze, lausiger Service: Das ehemalige Staatsunternehmen Post wird konsequent auf Rendite getrimmt

Die Deutsche Post DHL Group geht in der Krise weiter auf Rekordjagd, wie die am Dienstag in Bonn veröffentlichten Geschäftszahlen 2020 zeigen. Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent auf 66,8 Milliarden Euro gestiegen. Der Konzerngewinn konnte sogar um 13,6 Prozent auf drei Milliarden in die Höhe getrieben werden. Das Gros des Zuwachses geht auf das Paketgeschäft zurück, dem der Shutdown vor allem in der Vorweihnachtszeit zu neuen Höhen verholfen hatte. Um 15,3 Prozent konnte die Paketmenge gegenüber 2019 gesteigert werden.

Bereits am Montag hatte der Konzern mit der Ankündigung eines umfassenden Aktienrückkaufprogramms frohlockt. Binnen eines Jahres sollen Unternehmensanteile im Wert von einer Milliarde Euro erworben und »entweder eingezogen oder für die Bedienung von langfristigen Vergütungsprogrammen eingesetzt werden«. Vor allem aber steigert die Verknappung den Preis der Papiere. So wurde die Mitteilung an der Börse umgehend mit einem Kurssprung um rund 6,5 Prozent belohnt. Zudem dürfen sich die Aktionäre über eine satte Dividendensteigerung von 20 Cent pro Wertpapier gegenüber dem Vorjahr auf 1,35 Euro freuen.

Der Erfolg sei der Post »nicht in den Schoß gefallen«, betonte Konzernchef Frank Appel bei der Vorstellung der Zahlen. Er sei »das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit«. In der Tat wird im Konzern seit der Privatisierung 1995 von Jahr zu Jahr härter gearbeitet – durch immer weniger Beschäftigte. Im Zuge mehrerer Entlassungswellen hatte die Post allein bis 2006 rund 173.000 Stellen abgebaut. Die Übriggebliebenen sind seither mit permanenten Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und Arbeitsverdichtung konfrontiert, wobei die Eingliederung der DHL als Billiglohnsparte 2002 ein Meilenstein war. Vollzeit wird zu Teilzeit, sozialversicherungspflichtige Stellen zu Minijobs.

Auch die Kunden tragen seit Jahren intensiv zum »Erfolg« bei, etwa durch Verzicht: auf Briefkästen, auf Filialen, auf erschwingliche Preise. 5.000 der 6.000 Filialen wurden seit dem Börsengang im Jahr 2000 dichtgemacht oder durch Beistelltische in Schreibwarenläden ersetzt. 20.000 Briefkästen wurden abgeschraubt. Die Zahl der registrierten Beschwerden steigt von Jahr zu Jahr zuverlässig.

Ebenso zuverlässig sind die regelmäßigen Portoerhöhungen bei sämtlichen Produkten, wobei zumindest die letzte Preissteigerung beim Standardbrief auf 80 Cent rechtswidrig war. Zurückgenommen wird die Anhebung deswegen noch lange nicht. Statt dessen wurden im Februar Änderungen beim Postgesetz beschlossen, die das aktuelle Porto legalisieren und gleichzeitig eine Grundlage für weitere Anhebungen schaffen. Längst hat sich das frühere Staatsunternehmen zum Aushängeschild des Shareholder-Kapitalismus gemausert. Auch an den notwendigen Drähten zur politischen Führung mangelt es offenkundig nicht.

Dank der »harten Arbeit« der Beschäftigten und Qualitätseinbußen für die Kunden dürfen die Aktionäre sich wohl auch in Zukunft über satte Dividenden und steigende Kurse freuen. Die Konzernführung hat ambitionierte Ziele vorgelegt und will weiterhin alles der Gewinnmaximierung unterordnen. In diesem Jahr soll der EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von 4,8 auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert werden, bis 2023 sollen es sogar sechs Milliarden sein. Der verbesserte Cashflow verstärke dann auch die »Ausschüttungsfähigkeit«, so Finanzvorstand Melanie Kreis am Dienstag.