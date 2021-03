Nachschlag: Misogyne Hasstiraden

NDR/Christine Schroeder Angry White Men: Klaus Borowski (Axel Milberg, Mitte) in toxischer Gesellschaft bei einer Maskulistenveranstaltung mit Hank Massmann (Arndt Klawitter, auf der Bühne)

Passend zum Internationalen Frauenkampftag zog sich der »Tatort« die Bewegung der Incels (involontary celibates, übersetzt: unfreiwillig Zölibatäre) aufs Tableau. Eine gute thematische Wahl, schließlich sind diese Antifeministen nicht nur irgendwelche bedeutungslosen Rechten in den weiten Welten des Webs und werden noch immer vielfach unterschätzt – trotz größerer Öffentlichkeit in den letzten Monaten. Ihre misogynen Hasstiraden äußern sich beispielsweise in Terroranschlägen, sexualisierter Gewalt und Stalking. Die Ermittlungen nach einem Mord an einer jungen Frau nahe einer Diskothek ziehen Mila Sahin und Klaus Borowski in eine wahrlich toxische Szene sogenannter Männerrechtler, Pick-up-Artists und Rassisten. Der Krimi aus Kiel liefert einen recht guten Einblick in das Thema und geht auch darüber hinaus, Incels auf eine Horde frustrierter junger Männer zu reduzieren. Luft nach oben hätte es aber schon gegeben. Wie dem Phänomen wirksam zu begegnen ist, fiel leider völlig hinten runter. (lb)