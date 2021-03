REUTERS/Kim Kyung-Hoon Forever Fukushima: Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe jähren sich zum zehnten Mal

Radios veröffentlichen ihre Inhalte seit einigen Jahren als Podcast- oder Streamingangebote digital, häufig sogar vor der Ausstrahlung im Radio. Das gilt auch für die Hörspielbearbeitung der Neuübersetzung von Margaret Mitchells »Vom Wind verweht – Die Prissy Edition« (WDR 2021; 16 Teile, Mo. bis Do., 19 Uhr, WDR 3), die im »Hörspielspeicher« des WDR abrufbar ist. Hervorgehoben wird in diesem Stück die Perspektive der Sklavin Prissy. Im Anschluss kommen diese Woche Beiträge der Reihe »Vom Wind verweht – Black Matters. Sendungen zum Thema Schwarze Geschichte, Gegenwart und Kulturproduktion in den USA und Deutschland«. (ca. 19.30 Uhr).

Mit der Reaktorkatastrophe von Fukushima, die sich am 11. März zum zehnten Mal jährt, beschäftigen sich Yu Minobe und Julia Shimura in »­Forever Fukushima – 10 Jahre nach der Katastrophe« (RBB/DLF/WDR 2021; Di., 19.15 Uhr, DLF, So., 13 Uhr und 20 Uhr, WDR 5) und lassen Betroffene zu Wort kommen. Trashregisseur Jörg Buttgereit ist mit »Die Bestie von Fukushima« (WDR 2012; Do., 23 Uhr, 1Live) präsent.

Beatrice Faßbender und Ulrich Rüdenauer schauen, was »Neue Nazis in der Literatur« (DLF Kultur 2020; Di., 22 Uhr, SWR 2) treiben. Ein experimentelles Hörspiel, das sich mit dem Stand der KI-Fähigkeiten auseinandersetzt, hat Christine Nagel mit »Siren_web_client.exe« (NDR/DLF 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, NDR Kultur) im Gepäck. Es nutzt eine KI-Stimme, die speziell für das Stück programmiert wurde und erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht hat.

Um die Haarfarbe Blond – ob natürlich oder gefärbt – und ihre Auswirkungen geht es in Gesine Danckwarts und Fabian Kühleins »Echt? theblondproject« (RBB 2020; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur). Wie es wäre, wenn die Wahlsendungen von den Beteiligten gesungen würden, zeigt im Superwahljahr Patricia Görgs »Es bleibt spannend – Ein Wahlabend-Oratorium« (NDR 2016; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Konrad Bayers Groteske »kasperl am elektrischen stuhl« (ORF 2020; Do., 22 Uhr, SWR 2 und Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) sollte man nicht verpassen, René Polleschs Klassiker »Heidi Hoh« (DLR Berlin/WDR 1999; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) über die moderne Arbeitswelt auch nicht. Janko Hanushevsky bringt »Die Erde ist ein Stern. Wir leben im Himmel – Eine Annäherung an den Fragmentariker Hans Jürgen von der Wense« (WDR 2021; Sa., 12 Uhr, und So., 15 Uhr, WDR 3), eine Hommage an das literarische »Verzettelungsgenie« Wense. In der Übernahme vom Radio Corax kommt aus Hamburg wieder das »Corax AntifaInfo« (Sa., 19.30 Uhr, FSK).

Um die Schwierigkeiten bei konzentrierter Arbeit dreht sich Thomas Bernhards »Beton« (DKultur/ORF 2005; Sa., 20 Uhr, DLF). Mit der Klangkunstursendung »MoiréTex« (HR 2021; Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) widmet sich Frauke Eckhardt den allgegenwärtigen Strukturen der Vernetzung. Care-Arbeit von Frauen gilt als Selbstverständlichkeit. Dafür, dass sich das ändert, sorgen Sendungen wie »Für Außergewöhnliches fehlt die Zeit« (So., 12 Uhr, Radio Blau). Ein weiteres aktuelles Thema greifen Stella Luncke und Josef Maria Schäfers mit ihrem Feature »Unrentabel – Künstler oder Rentner« (SWR 2020; So., 14 Uhr, SWR 2) auf.

Carlos Acevedos Hörstück »And they were prisoners« (Eigenproduktion 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö1) nutzt Auszüge des Romans »El ­Apando« des mexikanischen Schriftstellers José Revueltas, um die Realität des 1900 errichteten Gefängnisses von Lecumberri hörbar zu machen. Elisabeth Tova Bailey lauscht zum Wochenbeginn auf »Das Geräusch einer Schnecke beim Essen« (SRF 2017; Mo., 14 Uhr, SRF 1).