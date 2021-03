Bernd von Jutrczenka / dpa Susanne Hennig-Wellsow beim Linke-Bundesparteitag (Berlin, 27.2.2021)

Sie haben zuletzt betont, als Parteivorsitzende dafür werben zu wollen, die Linke auf der Bundesebene »regierungsbereit« zu machen. Woran hapert es in dieser Hinsicht Ihrer Ansicht nach noch?

Ich möchte, dass wir als Linke ohne Wenn und Aber ausstrahlen, dass wir das wollen: Das Land zum Besseren verändern, und dass wir für eine Regierung, die das tut, bereitstehen.

Nehmen wir einmal an, im September reicht es für eine »grün-rot-rote« Bundesregierung. Und nehmen wir weiter an, Grüne und SPD wollen die überhaupt. Was macht eine solche Regierung aus linker Sicht für Sie attraktiv?

Es muss einfach vieles anders werden. Wir wollen das Land sozialer machen, ökologischer, die Außenpolitik friedlicher. Dahinter steht eine schöne Vision, aber auch bittere Notwendigkeit. Nehmen wir nur das Klima: Wenn wir hier nicht umsteuern, rasen wir auf eine Katastrophe zu. Es ist viel zu tun. Die Linke macht jetzt Druck dafür aus der Opposition. Mit der richtigen Regierungsmehrheit kann man mehr tun.

Haben Sie den Eindruck, dass die Erfahrungen mit den bisherigen Regierungsbeteiligungen auf Landesebene die Bereitschaft innerhalb der Linkspartei, derlei auch auf Bundesebene anzustreben, eher gesteigert oder gemindert haben?

Die Linke hat in Landesregierungen Fehler gemacht, aber auch viel erreicht. In Thüringen stellen wir den Ministerpräsidenten, in Berlin haben wir den Mietendeckel durchgesetzt. Ich würde sagen: Wir haben unser Lehrgeld gezahlt, wir sind bereit!

Vor allem außenpolitische Positionen der Linken, etwa die im Erfurter Programm umrissene Haltung zur NATO und zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, gelten bei SPD und Grünen als Fallstrick für eine mögliche Regierungsbildung. Warum ist das Ihrer Ansicht nach so?

Wer will, der findet Wege, wer nicht will, der findet Gründe. Der Wille muss sich bei den anderen Parteien noch durchsetzen, dann werden sich auch Wege finden. Dass eine Koalition ausgerechnet daran scheitern muss, dass SPD und Grüne keine Friedenspolitik machen wollen, glaube ich nicht.

Gerade erst hat der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans die Linke ermahnt, keine Bedingungen zu formulieren, die sie »entweder nicht einhalten kann oder die ihr die Regierungsfähigkeit mit jedwedem Partner verbauen«. Das Ja zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr scheint in diesem Land die conditio sine qua non der »Regierungsfähigkeit« auf Bundesebene zu sein. Macht Sie das nachdenklich?

Am Ende ist das Wahlkampf. Wir machen unsere Positionen deutlich, und dass nur mit uns eine progressive Veränderung der Politik möglich ist. Die SPD versucht, mögliche Wechselwählerinnen und Wechselwähler davon zu überzeugen, dass Die Linke keine Option sei. In Zeiten, in denen es für R2G noch eng ist, werden sie die Fokussierung auf Rot-Grün aber nicht beibehalten können. Sie müssen sich entscheiden, ob sie mit der CDU koalieren wollen, oder mit der Linken Hoffnung auf eine bessere Politik machen.

Drehen wir den Spieß einmal um: Gibt es etwas, das Ihnen an der außenpolitischen Aufstellung von SPD und Grünen nicht gefällt?

SPD und Grüne haben die friedenspolitischen Grundsätze, die sie ja zumindest teilweise einmal hatten, nach und nach über Bord geworfen. Inzwischen sind auch Kriegseinsätze im Dienste geostrategischer Interessen kein Tabu mehr. Wir rufen die anderen Parteien dazu auf, sich auf ihre friedenspolitischen Wurzeln zu besinnen.

Das medial vermittelte Bild von Die Linke ist das einer »zerstrittenen« Partei. Was ist da dran? Welche wesentlichen innerparteilichen Konfliktlinien sehen Sie?

Diese Antwort wird jetzt überraschen: Keine. Natürlich haben wir teilweise heftige interne Debatten. Aber in den großen Fragen haben wir auf unseren Parteitagen immer mit großer Mehrheit eindeutige Entscheidungen getroffen. Das, was uns verbindet, ist immer größer gewesen als das Trennende. Der Kommunikationsstil trägt dem inzwischen Rechnung und wird zusehends solidarischer.

Wie interpretieren Sie die Rolle einer Parteivorsitzenden in dieser Hinsicht? Eher so, dass Sie Auseinandersetzungen moderieren, oder so, dass Sie Akteur sind und sich aktiv daran beteiligen?

Die Aufgabe der Parteivorsitzenden ist, die Position der Partei nach außen zu vertreten und nach innen an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Nach innen ist man dabei immer ein bisschen beides: Akteurin und Moderatorin. Denn wir wollen ja Positionen vertreten, hinter denen die Partei in ihrer übergroßen Mehrheit stehen kann.

Sie haben angekündigt, sich für ein Bundestagsmandat bewerben zu wollen. Sie waren in Thüringen Landesvorsitzende und gleichzeitig auch Vorsitzende der Landtagsfraktion. Ist das eine Kombination, die Sie auch auf Bundesebene anstreben?

In Thüringen war ich dabei immer auch das starke linke Gegengewicht zu einem ebenso starken linken Ministerpräsidenten. In jedem Fall bräuchten wir in einer vergleichbaren Konstellation ein durchsetzungsfähiges Gegengewicht zu einer starken linken Kanzlerin oder einem starken linken Kanzler. Dazu werde ich sicherlich etwas beitragen können. Aber jetzt bewerbe ich mich erst mal einfach um ein Bundestagsmandat.