Israel ohne Netanjahu?

Sebastian Scheiner/AP/dpa Vorbereitungen auf die Wahl am 23. März: Helfer demonstrieren in Shoham den Ablauf der Abstimmung (23.2.2021)

Die letzte Parlamentswahl liegt gerade einmal zwölf Monate zurück. Aber am 23. März ist es schon wieder so weit: Zum vierten Mal innerhalb von knapp zwei Jahren sind 6,45 Millionen Israelis aufgerufen, über die Zusammensetzung der nächsten Knesset und damit vielleicht auch über die Bildung einer neuen Regierung zu entscheiden. Alle Umfragen und Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass es auch diesmal keine Konstellation für eine stabile Koalition geben wird. Daher könnte noch im Laufe dieses Jahres ein weiterer Wahlgang nötig werden.

Sicher scheint lediglich, dass der Koalitionspartner des seit März 2009 ununterbrochen amtierenden Premierministers Benjamin Netanjahu kurz vor dem Ende seiner politischen Laufbahn steht. Der ehemalige Generalstabschef der israelischen Streitkräfte, Benjamin Gantz, muss sogar befürchten, dass die von ihm geführte Partei »Blau-Weiß« diesmal an der Sperrklausel von 3,25 Prozent scheitern könnte und im nächsten Parlament nicht mehr vertreten sein wird.

Bei der Wahl am 17. September 2019 waren die »Blau-Weißen« mit 25,95 Prozent knapp vor Netanjahus Likud (25,1 Prozent) stärkste Partei geworden. Für die Bildung einer von Gantz geleiteten Koalitionsregierung hatte es am Ende der Verhandlungen dennoch nicht gereicht. Bei der erforderlichen Neuwahl am 2. März 2020 lag der Likud mit 29,46 Prozent vorn, »Blau-Weiß« erreichte mit 26,59 Prozent nur den zweiten Platz. Vor der Wahl hatte Gantz noch versprochen, er werde sich auf keinen Fall an einer von Netanjahu geführten Regierung beteiligen. Der Premierminister, gegen den vor einem Strafgericht wegen Veruntreuung, Betrug und Bestechung verhandelt wird, sei kein vertrauenswürdiger Politiker und Partner, argumentierte Gantz. Er wurde wortbrüchig. Im Dezember zerbrach diese Koalition, als Netanjahu sich nicht an die Vereinbarung hielt, einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschließen zu lassen.

Parteien in Bewegung

Seit der Wahl vor einem Jahr hat es große Veränderungen der ständig im Fluss befindlichen und sehr flexiblen israelischen Parteienlandschaft gegeben. Netanjahus stärkster innerparteilicher Rivale Gideon Sa’ar und weitere Likud-Abgeordnete haben sich selbständig gemacht und am 8. Dezember 2020 die Partei Tikwa Chadascha (»Neue Hoffnung«) gegründet, die auch Politiker anderer Parteien angezogen hat. Konsequenz: Dem Likud, der vor einem Jahr 36 Mandate gewonnen hat, werden laut Umfragen nur noch 28 oder 29 Abgeordnete vorausgesagt, womit er immer noch die stärkste Kraft in der Knesset stellen würde. Die von Sa’ar geführte neue Partei liegt in den Prognosen bei elf bis zwölf Mandaten.

Auch das von Gantz geführte Bündnis ist aufgrund seines »Verrats« zerbrochen, er hat jedoch den Namen »Blau-Weiß« mitgenommen. Seiner Partei werden aktuell vier bis fünf Knessetsitze vorausgesagt, falls ihr Ergebnis nicht unter der Hürde von 3,25 Prozent bleibt. Die nun wieder selbständig auftretende Jesch Atid (»Es gibt eine Zukunft«) von Gantz’ früherem Verbündeten Jair Lapid liegt in Umfragen bei 18 bis 20 Mandaten und würde damit zweitstärkste Partei.

Die von Naftali Bennett, einem langjährigen engen Mitarbeiter Netanjahus, geführte Rechtspartei Jamina hat sich von noch radikaleren Partnern getrennt und wird diesmal eigenständig antreten. Laut Umfragen kann Bennett, dessen Partei gegenwärtig nur mit drei Abgeordneten in der Knesset vertreten ist, auf elf bis 13 Mandate hoffen. Der 48jährige Politiker gilt in den Medien weithin als »Königmacher« oder gar als kommender Regierungschef. Die »Religiösen Zionisten«, die bisher Teil des Bündnisses Jamina waren, liegen in den Prognosen bei vier Mandaten.

»Vereinigte Liste« gespalten

Das Viererbündnis »Vereinigte Liste«, das hauptsächlich vom arabischen Bevölkerungsteil gewählt wird, ist durch den Anfang Februar verkündeten Austritt der konservativen Partei Ra’am gespalten und erheblich geschwächt worden. Deren Anführer Mansur Abbas fällt durch Kooperationsangebote an alle jüdischen Rechtsparteien auf. Für Regierungsposten würde er sogar ein Gesetz unterstützen, das Netanjahu Straffreiheit zusichert. Die drei verbliebenen Fraktionen der »Vereinigten Liste«, unter denen die Kommunistische Partei eine maßgebliche Rolle spielt, können den Umfragen zufolge nur noch mit acht Mandaten rechnen. Vier weitere würden an Ra’am gehen, falls sie den separaten Wiedereinzug in die Knesset schafft. Vor einem Jahr hatte die »Vereinigte Liste« ein Rekordergebnis erreicht und war mit 15 Abgeordneten stärkste Oppositionskraft geworden.

Die traditionsreiche Awoda (»Arbeitspartei«), die ihre Anhänger nach der Wahl vom 2. März 2020 durch ihren Regierungseintritt schwer enttäuscht hatte und schon dem Ende ihrer parlamentarischen Präsenz nahe zu sein schien, hat sich unter ihrer neuen Chefin Merav Michaeli etwas erholt und kann auf fünf Sitze – gegenwärtig sind es nur zwei – hoffen. Der Zugewinn scheint auf Kosten der linken Meretz-Partei zu gehen, die um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen muss.

Aller Voraussicht nach wird Netanjahu am 23. März Anführer der stärksten Fraktion in der Knesset bleiben. Für eine Wiederwahl bräuchte er jedoch mindestens 61 Stimmen der 120 Abgeordneten. Sicher rechnen könnte er aber nur mit den Abgeordneten des Likud, der beiden orthodoxen Parteien und der »Religiösen Zionisten«. Zusammen wären das 47 oder 48 Stimmen. Alle anderen Parteien, mit Ausnahme von Abbas und seiner konservativen Ra’am, haben sich in teilweise sehr scharfer Form gegen eine erneute Amtszeit Netanjahus ausgesprochen.

Andererseits ist nicht erkennbar, wie diese Kräfte sich auf eine Koalitionsregierung einigen könnten, selbst wenn deren Minimalkonsens nur darin bestünde, dass der Likud-Chef nach insgesamt 15 Jahren als Premierminister endlich abtreten muss. Netanjahu bliebe Regierungschef, solange kein Nachfolger gewählt oder das Parlament erneut – dann zum fünften Mal – aufgelöst wird.