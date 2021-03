Nachschlag: Kein Spaß

Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa Würden Sie diesem Mann ihr Parteiprogramm anpassen?

Laut Umfragewerten wird es eng für »Rot-Rot-Grün« bei der Bundestagswahl. Alle Aufrufe an Die Linke, sich programmatisch anzupassen, klingen da wie das Pfeifen im Walde. Wer aber noch einen Pfifferling auf »R2G« gibt, den dürfen die »Liebesgrüße nach Moskau«, die die neugewählte Linke-Spitze, Susanne Hennig-Wellsow und Janine Wissler, laut »Heute Show« in Richtung Wladimir Putin aussendet, nicht kaltlassen. Auch dieses ewige Genörgel an Auslandseinsätzen der Bundeswehr bringe das rot-rot-grüne Projekt in Gefahr. Armer Matthias Höhn! Da hatte der sicherheitspolitische Sprecher der Linke-Fraktion doch nur mehr Zustimmung zu den »Ein bisschen Frieden«-Einsätzen der UNO gefordert, schon steht die Partei Kopf. Beim Thema Putin versteht man in Mainz keinen Spaß. Der Krim-Annektierer und »Propaghandi« (»Heute Show«) gehört dreimal am Tag glaubhaft verurteilt, ein »NATO sei bei uns« hinterdrein. Wer übrigens vom Fall Nawalny spricht, sollte zum Fall Assange nicht so laut schweigen. (mis)