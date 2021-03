imago/ZUMA Press

Es ist einfach widerlich, zur Kenntnis nehmen zu müssen, mit welchen Mitteln die USA (oft im Miteinander mit Ländern der EU) Russland und China Schaden zufügen wollen. Dabei haben die USA und Deutschland (ich belasse es mal bei den beiden Staaten) allen Grund, erst einmal bei sich die Menschenrechte zu garantieren. Kriegspropaganda, Völkerhass, Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten und maßlose Steigerung der Rüstungsausgaben sind nur die Spitze des Eisberges. Die Hochstilisierung des »Falles« Nawalny ist ungeheuerlich und zugleich unehrlich. Ein solcher »Oppositioneller« würde bei selbigen Handlungen gegen Repräsentanten Deutschlands schon lange eine Freiheitsstrafe absitzen. Dafür hätten der polizeiliche Staatsschutz und das Bundesamt für Verfassungsschutz auf der Grundlage ihrer Ermittlungsergebnisse gesorgt. Ich hoffe, dass Russland und China – sie haben ja bereits mit Gegenreaktionen geantwortet – hier nicht klein beigeben. Lieber wäre mir natürlich eine Klärung bestehender Probleme, ohne die Verschärfung des schon mehr als angespannten Verhältnisses, aber offensichtlich hat der »Westen« daran kein Interesse.

In der jW vom 27./28. Februar als auch in der Ausgabe vom 2. März 2021 wird das Verbot der FDJ in Westdeutschland in das Jahr 1954 gelegt. Richtig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht am 16. Juli 1954 das Verbot der FDJ unanfechtbar beschlossen hat. Dieser Beschluss hat eine Vorgeschichte und die beginnt am 24. April 1951 mit einem Erlass der Bundesregierung gegen die Initiative zur Volksbefragung zur Wiederbewaffnung in Westdeutschland. Bereits am 19. September 1950 hatte die Bundesregierung ein Beschäftigungsverbot im öffentlichen Dienst für die Mitglieder von KPD, FDJ und VVN erlassen. Auf den Tag genau mit dem Erlass der Bundesregierung von 1951 wurde die FDJ in Nordrhein-Westfalen verboten und sämtliche Vermögenswerte beschlagnahmt. Das vollständige Organisationsverbot auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erfolgte am 26. Juni 1951. Neben der Besetzung und Durchsuchung der Büros der Organisation durch die Polizei kam es zu Verhaftungen von Funktionären der Jugendorganisation und zu Hausdurchsuchungen. Diese staatlichen Maßnahmen beendeten die legale politische Arbeit der FDJ in Westdeutschland bereits im Jahre 1951.

Die Problematik um das Tarifeinheitsgesetz (TEG) auf einen »Clinch unter Gewerkschaftern«, zumal noch im Stammtischniveau auf »Claus gegen Klaus« zu reduzieren, wird keinem politischen Anspruch gerecht. Zudem wird noch – wie leider in der jW eher die Regel – so getan, als würde hier ein Unternehmen in Einheit mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) die kleine GDL kaputtmachen wollen. Hier ist festzustellen, dass es nicht die EVG ist, die die Anwendung des TEG durchsetzen will, sondern die DB AG. Es war der heutige EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel, der in einem Interview mit der Zeitschrift Focus schon 2014 vor dem damals geplanten TEG gewarnt hat: »Finger weg von jeder Regelung, die die Tarifautonomie einschränkt.« Ein neues Gesetz könne die augenblickliche Situation nur verschlimmbessern. Die EVG ist auch nicht an einem Grundlagentarifvertrag, der nach dem Artikel einen »Burgfrieden« festlegte, beteiligt. Das war allein ein Vertrag der GDL mit dem Arbeitgeberverband. Die EVG organisiert in der DB in seit Jahren steigender Tendenz mehr als die Hälfte der Beschäftigten und verfolgt eine in der Mitgliedschaft akzeptierte Tarifpolitik, die in den etwas über zehn Jahren ihrer Existenz nachweislich zu Reallohnsteigerungen und verbesserten Arbeitsbedingungen übergreifend für alle Berufsgruppen geführt hat. Dieses ist nur möglich, da Tarifforderungen der EVG in einem breiten Diskussionsprozess erarbeitet werden, der jedem Mitglied offensteht. Das ist mit wachsender Beteiligung bis zum Beginn der Coronapandemie gelungen. Daher hat es die EVG gar nicht nötig, sich an dem Gebaren der GDL abzuarbeiten. Es war aber der GDL-Vorsitzende, der in einem Interview Ende letzten Jahres der EVG wörtlich den »Krieg« erklärt hat und der EVG abspricht, eine Gewerkschaft zu sein. Seiner »Einladung«, die GDL jetzt zur stärksten Kraft zu machen, ist aber keiner gefolgt, denn würden sich die GDL-Vorstellungen zur Zukunft der DB umsetzen, würde es Zehntausende Arbeitsplätze kosten. Das ist die betriebliche Realität. Eine analysierende Berichterstattung zum TEG hätte die Funktion des TEG – nämlich die Einschränkung des Streikrechtes und die Spaltung der Belegschaft – in den Vordergrund stellen müssen. Das sind die Folgen, vor denen auch die EVG gewarnt hat.

Das asoziale, heuchlerische und gierige Verhalten der Caritas und anderer dieser mit unser aller Steuergeldern höchstsubventionierten kriminellen Unternehmen ist die eine Seite der skandalösen Medaille. Die andere ist der Staat als Mittäter, der diese rechtsfreie Sonderstellung solcher Mafiaorganisationen erst ermöglicht, fördert und grundgesetzwidrig erhält. Er könnte ganz leicht und völlig geräuschlos mit nur wenigen Verweisen auf die gigantischen staatlichen Subventionen sowie die zahlreichen sonstigen Privilegien diesen menschenverachtenden Arbeitsverhältnissen und unwürdigen Dumpingpraktiken ein rasches Ende bereiten. Statt dessen sitzen ganze Heerscharen von noch aktiven Parlamentariern und abgehalfterten, eh alle schon reichlich überversorgten Politikern in den diversen Gremien dieser Syndikate und stopfen sich die Taschen noch voller. Wie soll sich bei einer derartigen chronischen Verflechtung von korrupter Politik und institutionalisierter Wirtschaftskriminalität in diesem Lande auch nur irgend etwas grundlegend ändern?

