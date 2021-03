Probleme der Sprachplanung

imago/Eckhard Stengel ... und liebe Links- und Rechtshänder: Auszug aus der Satzung des CDU-Landesverbands Bremen

Es gab einst unter den germanischen Haudegen einen belesenen Frankenkönig namens Chilperich, der auch Gedichte schrieb. Er versuchte vor ca. 1.500 Jahren die erste Sprachreform im hiesigen Sprachraum und verordnete dem Alphabet vier neue Buchstaben, darunter ein Zeichen für den Lispellaut »th«. Alle alten Bücher sollten, sehr zum Missvergnügen seines Bischofs, radiert und umgeschrieben werden. Aus dem Projekt wurde letztlich nichts, weil der Herrscher anno 584 vorzeitig starb. Die Bücher blieben unradiert.

Pfleglicher, verantwortungsvoller Umgang mit der Sprache: Das ist unser Thema. Und das enthält viel Strittiges, wie fast immer, wenn es um Reformen geht. Sprachen entwickeln sich meistens selbsttätig; gelegentlich auch – als Ausnahme – im Ergebnis von Sprachplanung, sprich willkürlichen Anordnungen. Letztere können durchaus sinnvoll sein; denken wir nur an die gelungenen Wortschöpfungen unter Bismarck bei Post und Eisenbahn (Bahnsteig statt ­Perron). Dass es andererseits ein Tabu gibt für die Vokabeln Endlösung, Halbjude und andere, die Victor Klemperer beschrieben hat, ist Konsens unter urteilsfähigen Menschen.

Kleine Pause im Sprechakt

Manchmal erweisen sich Versuche, die sogenannte Definitionsmacht über den Sprachgebrauch zu erlangen, aber als Holzwege oder als blanker Unsinn. Was ein Holzweg ist, hat die Autorin Elke Heidenreich auf hintersinnige Weise mit einer Episode verdeutlicht: »Ach, dürfte ich einen Artikel über Gendersprache schreiben! Wochenlang hab’ ich mal meine Moderationen begonnen mit ›Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten und -gerätinnen‹, keiner hat es bemerkt.« Kein Wunder.

Informationsleere Phrasen rauschen am Ohr der Hörer vorbei. Die stete Verdopplung aller belebten Substantive hat ungefähr soviel Informationswert wie »Guten Morgen, liebe Links- und Rechtshänder«: Wert null. Die Phase der Verdoppelung hat aber ihre Hochzeit schon hinter sich; denn inzwischen haben die Gelehrten der Genderforschung u. a. das inkludierende (d. h. einbeziehende) Sternchen eingeführt, auch Gender-Star genannt. Damit soll dem Einwand der vielen, die nicht ins Schema männlich/weiblich hineinwollen, endlich Rechnung getragen werden.

Der emanzipatorische Gedanke ist folgender: Durch richtigen Sprachgebrauch könnten die vielfach Ausgegrenzten, die Benachteiligten und Randgruppen, Frauen, Trans- und Intersexuelle sichtbar gemacht werden. Man meint, bei einem klar maskulinen Wort, z. B.: der Kunde, dürfe keiner verlangen, dass sich die weibliche und sonstige Kundschaft mitgemeint fühle. Richtiges Reden bewirke, dass neue Denkräume eröffnet und Fortschritte leichter umgesetzt werden. Soweit der Gedankengang.

Im Radio klingt das dann so: Nach dem »Guten Morgen, liebe Hörer*…« folgt eine Kunstpause, dann »…*innen«. Und in dieser Pause kann sich, soll sich jeder sein Teil denken. Häufen sich die Kunstpausen in Redebeiträgen, dann gibt es viel Gelegenheit zum Nachdenken. Wer so redet, muss sein inneres Sprachzentrum, sein Sprachgefühl ständig überschreiben – mit viel Übung mag es gelingen (ist aber kein Vergnügen).

Woher der Ärger?

Woher kommt das Genderpoblem? Der ganze Ärger rührt daher, dass unsere Ding- und Namenswörter (Substantive) in eins von drei Kästchen einsortiert sind, erkennbar am sog. Geschlechtswort »der«, »die« oder »das«. Man kann es auch so sagen: In unserer großen Sprachfamilie zwischen Indien und Island gibt es seit Jahrtausenden mehrere Wortklassen, worin die Dingwörter einsortiert sind. Die meisten Wörter in jedem der Kästchen sind unbelebte, geschlechtslose Begriffe und haben mit dem natürlichen Geschlecht nichts zu tun. (Personenbezeichnungen sind jeweils nur eine kleine Minderheit.) Das eine Kästchen enthielt ursprünglich vor allem Abstrakta: Tiefe, Bräune, Liebe, Sprache, Wehmut … Nach Jahrhunderten erhielt es die Bezeichnung »feminin«, denn in dieses Kästchen wurden auch Mutter/Tochter/Schwester gelegt. Das später »maskulin« genannte Kästchen war einst Standardgenus für alles, was Subjekt, was handelnd sein konnte. Ein repressives Machomotiv stand bei der Entstehung nicht Pate. Das ist lange her.

Zu seinem Unglück hat das Standardgenus, nämlich unser maskulines Kästchen, in einer bestimmten Periode den Großteil der männlichen Menschen- und Tiernamen in sich aufgenommen: Vater, Bruder, Eber, Hengst. Ausnahmen seien am Rande erwähnt: Geisel, Drohne, Memme.

Vielfach sind die maskulinen Personenwörter immer noch geschlechtsneutral, also Normalgenus: der Säugling, der Zwilling, mein Schatz, mein Liebling; der Star des Abends (… war Maria; sie war zu Gast). Beim Einwohnermeldeamt wird keine Frau gedanklich ausgegrenzt. Oder nehmen wir den Fahrzeughalter, den aussteigenden Fahrgast … In der Straßenverkehrsordnung (StVO) alter Fassung bis 2012 war kein weibliches Wesen ausgeklammert, zumal hier die Gleichberechtigung auch zahlenmäßig in der Lebenswirklichkeit schon gegeben war.

Eifer und Ertrag

Der Eifer bei den Sprach- und Sprechänderungen steht vielfach im Missverhältnis zu den Ergebnissen bei der realen Gleichstellung. Drum noch einmal zur StVO – gerade auf diesem Feld lässt sich etwas zeigen. Als Vorreiter im gesetzgeberischen Gendern profilierte sich der damalige Verkehrsminister Peter Ramsauer aus der CSU. Er hatte es zwar nicht vermocht, seine freien Staatssekretärsposten mit Frauen zu besetzen – wozu er verpflichtet gewesen wäre –, aber ersatzweise befriedigte er Sprachwünsche und vergriff sich 2013 an der StVO. Wo früher ganz naiv von Fußgängern und Rollstuhlfahrern die Rede war, heißt es seitdem verquast: »An Fußgängerüberwegen« (dies Wort behauptet sich!) muss »den zu Fuß Gehenden und den Fahrenden von Krankenfahrstühlen und Rollstühlen« Vorrang gewährt werden (§ 26). Tja, was würden die fleißig Gestaltenden und Reformierenden ohne das beliebte Partizip Präsens anfangen, welches aber in der Einzahl nicht gut funktioniert: »ein(e) Fahrende(r) von Rollstühlen« (?) holpert sehr. Nebenbei bemerkt: Nicht alle Dichtenden sind Dichter, und eine Trinkende muss nicht Trinkerin sein. Und hat diese Sprachänderung schon irgendwo reale Gleichberechtigung gefördert?

Doch ein berechtigter Einwand ist zu hören, der nicht leichthin abzutun ist. Beispiel: »Sie sah die beiden Förster von weitem.« Männer, Frauen, beides? Spontan werden uns hier, wie bei einem Großteil der Amts- und Berufsnamen, männliche Personen in den Sinn kommen. Nicht anders bei König, Schmied, Discjockey … Hier nämlich, genau hier, bei diesen Berufs- und Standesbegriffen, setzt die feministische Kritik an. Gibt es eine Alternative zum Gender*Sternchen?

Vorschlag zur Güte

Eine harte Nuss zu knacken! Den Stein der Weisen gibt es nicht, leider. Vielleicht darf vorläufig als Vorschlag zur Güte dieser und jener Notbehelf für die fraglichen Bezeichnungen vorgelegt werden. Statt Ärzt*innen: Ärzteschaft (so wie Dienerschaft, Wählerschaft); statt Gehilf*innen: Hilfspersonal (wie Küchenpersonal etc) oder Hilfskräfte (wie Führungskräfte etc); statt Wirt*innen: Wirtsleute (wie auch Bergleute, Obleute, Brautleute etc); statt »Liebe Parteifreund*innen!«: Parteimitglieder (Vereinsmitglieder etc); und wenn es sein muss, operiere man mit dem Wörtchen »-person«: Lehrperson, Zivil-, Amts- und Bezugsperson.

Dabei bieten sich eben passende Sammelbegriffe mittels gewisser Endungen an. Auf keinen Fall wollen wir uns mit den »Fahrenden von Rollstühlen« zufrieden geben. Und am Radio möchte ich nicht begrüßt werden mit »Liebe Hörende« oder »Liebe Hörer*innen«. Sprachliche Sensibilität und Kreativität ist gefragt.