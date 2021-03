»Solche Freiräume sind auch Schutzräume«

Britta Pedersen/dpa Vor der Räumung: Aktivistinnen und Aktivisten des Hausprojekts »Liebig 34« in Berlin führen ein Theaterstück auf (3.6.2020)

Am Internationalen Frauentag gibt es bundesweit Demonstrationen. So auch in Nürnberg. Zuvor besuchte dort eine Delegation des »8.-März-Bündnisses« und des FLINTA-Komitees im Rahmen einer Aktionswoche lokale Medien wie die Nürnberger Nachrichten. Warum?

Unsere Delegation war am 1. März in dem Verlagshaus, weil es im vergangenen Jahr keinerlei Berichterstattung über unsere für Nürnberger Verhältnisse mit 1.500 Teilnehmerinnen gut besuchte Demo gab. Obwohl wir vorab darauf hingewiesen und danach Fotos geschickt hatten, schien es, als ob man es dort nicht für notwendig befand, feministischen Stimmen in der Stadt Gehör zu verschaffen. Wir fordern eine Presse, die unsere Anliegen ernst nimmt, sich damit fundiert auseinandersetzt und keine sexistischen Fragen stellt. Wir wundern uns sehr: Über »Querdenker« wird ausführlich berichtet – und wenn wir auf die Straße gehen, soll das nicht der Rede wert sein? Wegen Corona mussten wir unsere Beschwerde allerdings beim freundlichen Pförtner hinterlassen, konnten nicht mit der Redaktion diskutieren. Die aber schrieb uns danach: Emanzipatorische Bewegungen, die für eine bessere Welt kämpfen, fänden ihren Platz. Zudem gab es eine Anfrage, ob wir uns an einer Porträtreihe über junge Frauen beteiligen. Für uns ist es ein Erfolg, wenn sich bei der Lokalpresse jetzt etwas bewegt.

Bereits im Vorfeld des Frauentags gab es Aktionen und Vorträge. Was fand statt?

Im Februar haben wir online den Film »Die rote Zora« gezeigt, um die Geschichte feministischer Militanz mit dem Ziel, eine Welt ohne Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung zu schaffen, zu thematisieren. Weiterhin gab es online einen Vortrag zur Care-Revolution. Aus unserer Sicht darf es nicht mehr so sein, dass es bezahlte und unbezahlte Arbeit gibt. Beide Tätigkeiten, sowohl konventionelle Lohnarbeit als auch die zur Bedürfnisbefriedigung von Menschen, müssen gerecht verteilt und entlohnt werden. Kinder müssen ernährt und erzogen, pflegebedürftige Menschen betreut werden. Care-Arbeit, das sich Kümmern um andere, muss aufgewertet werden; darf nicht etwa am Ende noch mit Altersarmut bestraft werden. Unter Hashtags »ich streike, weil …« oder »ich bin wütend, weil …« können Frauen mit Bannern online zeigen, was ihnen wichtig ist. Am Dienstag veranstaltete die »Antifa-Aktionskneipe« in Nürnberg online einen Vortrag zur Geschichte des 8. März und zum Zusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat. Am Mittwoch haben wir zusammen mit Verdi eine Mahnwache für die kurdische Ärztin Banu Büyükavci abgehalten. Das Ausländeramt in Nürnberg bedroht sie mit Auslieferung an das Erdogan-Regime in der Türkei. Sie soll Mitglied der TKP/ML sein, die dort als terroristisch eingestuft ist. Am Donnerstag fand gemeinsam mit der »revolutionär organisierten Jugendaktion« eine feministische Schnitzeljagd statt, unter dem Motto »Bald klatscht es, ... aber keinen Beifall«. Am 8. März wird es ab 20 Uhr online Musik unter dem Motto »Wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution« geben.

Ihr Slogan lautet »8. März ist alle Tage – das ist eine Kampfansage!« – wie ist das gemeint?

Wir wollen den Frauenkampf nicht nur auf den Internationalen Frauentag beschränken und sind bundesweit vernetzt. Unser Motto: Die Krise steckt im System. Zusammen gegen Patriarchat und Kapitalismus – feministisch streiken, internationalistisch, solidarisch, grenzenlos.

Die Demo am Montag in Nürnberg wird an verschiedenen Stationen anhalten.

Am Nordklinikum Nürnberg zeigen wir uns solidarisch mit den Beschäftigten dort, die in der Pandemie bis zum äußersten arbeiten. Da heißt es: »Gesundheit statt Profite! Und: Mein Körper gehört mir!« Am selbstverwalteten Stadtteilzentrum Desi werden wir unserer Forderung nach Erhalt und Neuschaffung von antipatriarchalen Freiräumen Ausdruck verleihen. Nicht nur in Nürnberg sind selbstorganisierte Strukturen wie das Projekt 31 bedroht. Im Herbst 2020 wurde die Liebigstraße 34 in Berlin geräumt. Solche Freiräume sind auch Schutzräume. Sie müssen bleiben.