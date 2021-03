Coronademos in Schweiz und Österreich

Wien. Tausende Menschen haben am Sonnabend in Wien gegen die Coronamaßnahmen der Regierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei gab es mehrere Festnahmen wegen Verstößen gegen die pandemiebedingten Auflagen. Die rassistische FPÖ veranstaltete Kundgebungen und forderte den Rücktritt der Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auch in der Schweiz gingen am Sonnabend Tausende Menschen gegen die Coronaauflagen auf die Straße. Wie die Nachrichtenagentur SDA meldete, zogen mehr als 4.000 Demonstranten durch die Stadt Chur. Einige hielten Protestplakate mit Aufschriften wie »Stopp Diktatur« oder »Finger weg von unseren Kindern« in die Höhe. (AFP/jW)