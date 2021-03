Polen will kein »Sputnik V«

Frantisek Ivan/TASR Slovakia/AP/dpa Kisten der ersten Lieferung von »Sputnik V« werden auf dem Flughafen Kosice in der Slowakei ausgeladen (1.3.2021)

Polen plant nicht, Dosen des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« zu kaufen. Das machte am Donnerstag voriger Woche der Kanzleichef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Michal Dworczyk, deutlich. Er ist gleichzeitig der Impfbeauftragte der polnischen Regierung. Nach seinen Worten kommt für sein Land nur ein Impfstoff in Frage, der von der Europäischen Medizinagentur (EMA) zugelassen sei.

Der Verweis auf die Prüfung des Präparats durch die EMA ist maximal eine Halbwahrheit. Bereits Anfang der vergangenen Woche hatte Staatspräsident Andrzej Duda telefonisch seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping gefragt, ob es für Polen eine Möglichkeit gebe, Impfstoffe aus China zu beziehen. Diese sind bekanntlich ebenso wenig durch die EMA abgenommen wie derzeit der russische, für den inzwischen ein beschleunigtes Prüfverfahren (»Rolling Review«) eingeleitet worden ist. Ob Dudas Anfrage in Beijing Konsequenzen hat, wird in Polen bezweifelt. Denn der Präsident hat in der Gesundheitspolitik keinerlei Kompetenzen. Seine Initiative wurde überwiegend als Selbstdarstellungsversuch auf internationaler Bühne bewertet.

Dworczyks Absage an den russischen Impfstoff kam in großen Teilen der polnischen Öffentlichkeit schlecht an. Selbst ein Abgeordneter der Regierungskoalition fragte in einem Radiointerview, ob der russische Impfstoff ein schlechteres Produkt sei als das russische Öl, das in großem Umfang importiert werde. Zeitungskommentare wiesen auf die peinliche Situation hin, in die sich Polen begebe, wenn die EMA das russische Präparat genehmigen sollte.

Zumal sich die Pandemiesituation in Polen gegenwärtig wieder verschärft. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit über 220 mehr als dreimal so hoch wie in der BRD. Seit gut einer Woche herrscht in der Wojewodschaft Warminsko-Mazurskie wegen hoher Infektionszahlen wieder ein vollständiger Lockdown. Eine Zusage der Regierung, der Region 5,7 Millionen Schutzmasken zu liefern, erwies sich als PR-Pleite: Die bereits an die Kommunen verteilten Masken mussten zurückgezogen werden, weil ihr »Haltbarkeitsdatum« abgelaufen war.

Anders als Polen hat die Slowakei inzwischen ihre erste Lieferung des russischen Impfstoffs erhalten. Anfang voriger Woche landete ein Transportflugzeug der slowakischen Luftwaffe mit 200.000 Dosen auf dem Flughafen von Kosice – empfangen von Premierminister Igor Matovic und Gesundheitsminister Marek Krajczi. Insgesamt hat die Slowakei zwei Millionen Dosen in Moskau bestellt. Allerdings führte dies zu einer Koalitionskrise: Zwei kleinere Regierungsparteien kritisierten, dass die Slowakei aus der »europäischen Solidarität« ausgebrochen sei.

Zusätzlich führte ein Witz des slowakischen Premiers im Zusammenhang mit dem Bezug des russischen Vakzins zu ernsthaftem Krach zwischen Bratislava und Kiew. Matovic hatte auf die Frage eines Journalisten, was die Slowakei Russland als politische Gegenleistung für die Lieferung versprochen habe, scherzhaft gesagt: die Karpatoukraine. Diese Region gehörte bis 1945 zur Tschechoslowakei und war seinerzeit von Stalin aus geostrategischen Gründen der ukrainischen Sowjetrepublik zugeschlagen worden. Sie stellt aktuell für die ukrainische Regierung ohnehin ein Problem dar, weil sich Teile der dort lebenden ethnischen Ungarn durch die Kiewer Sprachpolitik diskriminiert sehen und Budapest aktiv ungarische Pässe verteilt. Der Vorfall hatte zur Folge, dass sich der slowakische Außenminister in Kiew für den Witz seines Chefs entschuldigen musste.