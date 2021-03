Union in schwerer See

imago/masterpress Hat bald viel Zeit für Büttenreden: Nikolas Löbel mit der Stadtprinzessin von Mannheim (11.11.2017)

Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat sich der Skandal um zwei Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die sich in der Coronapandemie als Vermittler von Geschäften mit Schutzmasken die Taschen gefüllt haben, zu einer veritablen Krise ausgeweitet. Den Wortmeldungen aus der Union, die am Sonnabend und Sonntag fast im Stundentakt erfolgten, war anzumerken, dass hinter den Kulissen so etwas wie eine Panik angesichts der Aussicht ausgebrochen sein muss, dass die beiden Fälle den Sinkflug der Umfragewerte weiter verstärken.

Am Sonntag wurde die Reißleine gezogen. Nach erheblichem Druck aus der Partei hat der baden-württembergische Abgeordnete Nikolas Löbel seinen Rückzug aus der Politik erklärt. Zuvor hatte er lediglich auf seinen Sitz im Auswärtigen Ausschuss und seine Zugehörigkeit zur Fraktion verzichtet. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüßlein, der 660.000 Euro eingestrichen haben soll, hatte seinen Rückzug bereits zuvor angekündigt. Aber das wird wohl nicht reichen: Exparteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte – zweifellos stellvertretend für die Bundeskanzlerin – am Sonntag nachmittag, dass beide »umgehend« ihre Bundestagsmandate niederlegen.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass Löbels Firma rund 250.000 Euro Provision für die Vermittlung von Geschäften mit Coronaschutzmasken kassiert hatte. Die Zahlungen hatte der in PR-Fragen augenscheinlich schlecht beratene ehemalige JU-Chef von Baden-Württemberg als eine »nach dem Marktüblichen bemessene Vergütung« verteidigt. Nach einer Sitzung seines Kreisverbandes Mannheim am Sonntag vormittag musste der CDU-Mann erklären, er werde sein Bundestagsmandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. Seine Mitgliedschaft in der Fraktion werde er sofort beenden. Er ziehe die »notwendigen politischen Konsequenzen«, erklärte Löbel. Er habe die Ansprüche an seine Ämter mit seinem Handeln verletzt. Dafür wolle er sich »bei allen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes entschuldigen«. Die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU, Susanne Eisenmann, hatte zuvor dem ZDF gesagt: »Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diesen Verkauf, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich.«

Der Kovorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch, nannte Löbels Erklärung am Sonntag »überfällig«. Dass dieser aber erst in sechs Monaten sein Mandat niederlegen wolle, habe »offensichtlich mit Pensionsansprüchen zu tun«. Löbel sei »immer noch ein Vorteilsoptimierer«. Das sehen auch Unionspolitiker so. Der Vizechef der Unionsfraktion, Andreas Jung, und Baden Württembergs CDU-Generalsekretär Manuel Hagel forderten Löbel auf, sein Mandat sofort niederzulegen. Zuerst war am Freitag die Führung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätig geworden. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schrieben an die Abgeordneten der Fraktion: »Ein Tätigwerden im Rahmen des Mandats darf nicht mit persönlichen finanziellen Interessen verbunden werden.« Verschiedenen Berichten zufolge soll intern die Angst davor, dass weitere Fälle publik werden, groß sein.

Die Affären um die »Maskendeals« erwischen die Union zu einem – für sie – ausgesprochen ungünstigen Zeitpunkt. Der vielbeschworene »Coronabonus«, der CDU und CSU ab März 2020 in den Umfragen zu einem Höhenflug verhalf, droht, sich ins Gegenteil zu verkehren. Das Impfdebakel und der einmal mehr vermasselte Start der Ausgabe von Coronaschnelltests werden der stärksten Regierungspartei angelastet. Eine Umfrage vom Wochenende bestätigt den Abwärtstrend. Beim »Sonntagstrend« der Bild am Sonntag verlor die Union zwei Prozentpunkte, rutschte auf 32 Prozent ab und liegt damit zum ersten Mal seit einem Jahr unter ihrem Bundestagswahlergebnis von 2017 (32,9 Prozent). Bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag drohen der CDU in zwei alten Hochburgen krachende Niederlagen, vor allem in Baden-Württemberg. In Umfragen sackte sie dort jetzt auf 24 bis 25 Prozent ab. Es wäre das mit Abstand schlechteste Ergebnis in der Geschichte der baden-württembergischen CDU. Die FDP-Bundestagsfraktion forderte unterdessen einen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Affären.