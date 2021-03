Sowjetischer Dorfchronist

Über den Fotografen Zaharia Cusnir aus dem moldauischen Rosietici ist nur wenig bekannt. Eigentlich nur das, was Victor Galusca, der seine Fotos nach Jahrzehnten wiederentdeckte, bei Nachbarn und Verwandten noch in Erfahrung bringen konnte. Cusnir war Jahrgang 1911 und vor 1945 offenbar Lehrer in der rumänischen Dorfschule von Rosietici. Das könnte erklären, warum er mit dem Kanon der europäischen Kunst vertraut gewesen sein muss und ihn in einzelnen seiner Bilder zitiert: Etwa, wenn er einen jungen Mann in der Pose des Rodinschen »Denkers« ablichtete.

Nachdem das frühere Bessarabien als »Moldauische Sowjetrepublik« 1945 Teil der Sowjetunion geworden war, verlor er den Job in der Schule und arbeitete in der Kolchose als einfacher Arbeiter. Ans Fotografieren kam er Mitte der 50er Jahre, als ihm sein Neffe, der das Fotografieren im Rahmen seines Wehrdienstes gelernt hatte, seine Kenntnisse weitergab. Cusnirs technische Ausrüstung war bescheiden. Eine Kamera mit 6x6-Format des sowjetischen Modells »Ljubitel« (Amateur) – sicher mit Stativ –, und ein paar Requisiten: ein Stuhl, der immer wieder vorkommt, vermutlich auch ein Fahrrad, das öfters ins Bild kam, auch wenn die Abgebildeten erkennbar nicht damit gefahren sein konnten. So stellt sich etwa ein kleiner Junge auf das Tretlager und kann nur mit Mühe den Lenker greifen, oder eine Frau im langen Rock, deren Kleidung ungeeignet zum Fahren des Herrenmodells erscheint.

Cusnir fotografierte etwa zwischen 1955 und 1970. Es war eine Zeit, in der ein Stück Modernität und bescheidener Wohlstand auch in die traditionell geprägte Welt von Rosietici Einzug hielten: ein städtischerer Kleidungsstil, ein Motorrad der Marke »Minsk«, ein Bagger, der wohl zum Bau einer Straße benötigt wurde. Und im Bild angeschnittene politische Parolen, die Cusnir erkennbar nicht besonders interessiert haben: das Dorf »vollständig zu elektrifizieren« etwa. Sein Job war, seine Nachbarn zu fotografieren: für Ausweise, bei Hochzeiten und Beerdigungen, als Souvenir für den zur Schwarzmeerflotte eingezogenen Liebsten.

Zaharia Cusnir lebte bis 1993. Seine Bilder lagen in einem Koffer auf dem Dachboden des Hauses, das sich 2016 der Filmstudent Victor Galusca als möglichen Drehort für seinen Diplomfilm anschaute. Die Tochter des Fotografen konnte nicht verstehen, was der junge Mann aus der Stadt mit dem »Koffer voller Müll« wollte. Etwa die Hälfte der 1.600 überlieferten Motive sind seit 2019 auf zaharia.md im Netz dokumentiert. Eine kleinere Auswahl ist im moldauischen Verlag Cartier unter dem Titel »Lumea lui Zaharia« mit rumänischem Begleittext als Buch erschienen und kann für insgesamt rund 22 Euro unter cartier.md erworben werden.