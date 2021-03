Nachschlag: Sucht

2021 Netflix, Inc. Angebot und Nachfrage: Ein Drogendeal in den 80ern aus der Doku »Crack«

Netflix und Crack passen gut zusammen. Das eine nutzt Mechanismen menschlicher Sucht und hochentwickelte Techniken kapitalistischer Verstoffwechslung von Inhalten, um von den kompensatorischen eskapistischen Bedürfnissen entfremdeter Arbeiter zu profitieren, das andere ist eine Droge. Trotzdem, was die Doku »Crack« betrifft, kann man dem Streamingmonopolisten vertrauen: Geiler Stoff. Hier wird mit hohem Wirkungsgrad die Historie der Droge zusammengefasst: Wie die US-Präsidenten mit großer Kontinuität von Reagan bis Biden mit außen- und innenpolitischen Gewaltakten die Bedingungen schufen, damit Armut, Rassismus und eine aufgeputschte Medien- und Kulturindustrie aus der Kokapflanze den Wirkstoff für eine Drogenepidemie destillieren konnten. In Erlebnisberichten ehemaliger Dealer und Süchtiger kristallisiert sich Crack als Kapitalismus in Reinform heraus, die glitzernde, gut geschnittene Optik mit nostalgischem Archivmaterial lässt nach mehr süchteln. Aber wie Nancy Reagan sagte: »Just say no!« (ts)