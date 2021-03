Somalia: Al-Schabab erstürmen Gefängnis

Bosaso. Die dschihadistische Miliz Al-Schabab hat bei der Erstürmung eines Gefängnisses in Somalia laut Polizei mindestens sieben Soldaten getötet. Die Miliz teilte mit, sie hätten rund 400 Inhaftierten zur Flucht verholfen. »Es war eine höllische Schlacht«, sagte ein Wachposten des Gefängnisses in der Region Puntland gegenüber Reuters am Freitag. Die »Extremisten« seien gut bewaffnet gewesen und hätten in der Nacht aus mehreren Richtungen angegriffen. Ein Al-Schabab-Sprecher erklärte, unter den Gefangenen seien Frauen und Männer gewesen, die der Gruppe angehörten und seit über zehn Jahren im Gefängnis gesessen hätten. Die Miliz verübt häufig Angriffe in Somalia mit dem Ziel, die Zentralregierung in Mogadischu zu stürzen und einen islamistischen Staat zu errichten. (Reuters/jW)